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Calcio | 25 settembre 2026, 10:58

Calcio | Eccellenza. Le terne per la terza giornata: Pietra Ligure - Savona alla signora Daidone di Seregno

Rossella Daidone foto Aia Seregno

Rossella Daidone foto Aia Seregno

Albissole 1909 - Sammargheritese 1903

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)

Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)

Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)
 

Busalla Calcio - Arenzano Football Club

Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)

Assistente 1: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)

Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)
 

Cairese - Rivasamba H.C.A.

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Assistente 1: Samuele Marchetti (Chiavari)

Assistente 2: Lorenzo Trucco (Imperia)
 

Campomorone Sant'Olcese - Athletic Club Albaro

Arbitro: Stefano Romero (Savona)

Assistente 1: Florjana Doci (Savona)

Assistente 2: Mario Preci (Savona)
 

Carcarese - Molassana Boero A.S.D.

Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)

Assistente 1: Giulio Fantino (Savona)

Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)
 

Golfo Paradiso Pro Recco - C.A. Lavagnese 1919 A.S.D.

Arbitro: Francesco Zannier (Udine)

Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)

Assistente 2: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
 

Pietra Ligure 1956 - Savona FBC 1907

Arbitro: Rossella Daidone (Seregno)

Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)

Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
 

Vallescrivia 2018 - Football Genova Calcio

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)

Assistente 1: Daniele Pistis (Genova)

Assistente 2: Non specificato

Redazione

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