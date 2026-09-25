Calcio | Eccellenza. Le terne per la terza giornata: Pietra Ligure - Savona alla signora Daidone di Seregno

Albissole 1909 - Sammargheritese 1903
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)
Busalla Calcio - Arenzano Football Club
Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)
Assistente 1: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)
Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)
Cairese - Rivasamba H.C.A.
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistente 2: Lorenzo Trucco (Imperia)
Campomorone Sant'Olcese - Athletic Club Albaro
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Mario Preci (Savona)
Carcarese - Molassana Boero A.S.D.
Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)
Assistente 1: Giulio Fantino (Savona)
Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)
Golfo Paradiso Pro Recco - C.A. Lavagnese 1919 A.S.D.
Arbitro: Francesco Zannier (Udine)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
Pietra Ligure 1956 - Savona FBC 1907
Arbitro: Rossella Daidone (Seregno)
Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)
Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
Vallescrivia 2018 - Football Genova Calcio
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Daniele Pistis (Genova)
Assistente 2: Non specificato