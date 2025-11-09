Calcio, Prima Categoria B. Pomeriggio tutto dedicato a Speranza e Virtus Don Bosco

Con l'anticipo tra Dinamo Apparizione e Vecchia Audace, il pomeriggio del girone B di Prima Categoria sarà interamente dedicato a Virtus Don Bosco e Speranza.

L'auspicio è di replicare il bell'exploit della Veloce, vincente nell'anticipo del sabato sul campo dell'Old Boys Rensen.

Tasso di difficoltà alto per i varazzini, pronti a sfidare all'Olmo - Ferro il Multedo di mister Bazzigalupi.

Lo Speranza avrà modo di confermare il buon momento di forma contro lo Sciarbo & Cogo. Una trasferta da non sottovalutare complice la volontà di risalita dei genovesi, ma la formazione di Pisano ha le carte in regola per centrare il sesto risultato utile consecutivo.