Calcio. Savona spuntato e con poche idee, al "Chittolina" è 0-0 contro il Ca' de Rissi

SAVONA - CA' DE RISSI 0-0
FINISCE QUI! IL SAVONA NON TROVA RITMO RALLENTANDO NUOVAMENTE DOPO IL SUCCESSO COL LEGINO, E' 0-0 CON IL CA' DE RISSI
93' mischa clamorosa nell'area piccola, risolta da Agostino, ha rischiato la squadra biancoblu
92' guadagna un corner prezioso il Cà de Rissi, che sta tenendo il Savona distante dalla propria area, ancora due minuti da giocare
90' quattro di recupero
87' Garin lascia il campo a Cavallo, mister Scala gioca col cronometro in questo finale
86' ci prova di testa M. Calcagno sul traversone da sinistra di Saracco, tentativo timido che si perde a lato
84' traversone di Damonte che Scatolini controlla in presa alta, forcing finale del Savona
81' rumoreggia il pubblico di fede savonese, intanto Cola si gioca la carta Saracco, esce A. Calcagno
78' Valcavi alza un gran pallone per la sovrapposizione di Delgado, pallone basso forte e teso che Agostino riesce a respingere
75' punizione di Gerardi a cercare la testa di Erhahon, pescato però in posizione di offside
74' Cola inserisce anche Covelli per Cartiere
73' iniziano a essere tanti gli errori di passaggio da parte di un Savona che ci sta provando con tanta generosità ma con idee piuttosto confuse
70' Pirotto rileva Turone, terzo cambio per Cola
68' ammonito Valcavi, partita che sta diventando sempre più spigolosa col passare dei minuti
66' giallo per Zunino, in ritardo su Spatari
61' continua a faticare la squadra di Cola negli ultimi trenta metri, piuttosto scolastica e prevedibile la manovra degli striscioni
53' Zunino per Fossati, che forza il mancino della distanza spedendo a lato
52' Valcavi in diagonale, dal limite dell'area piccola, chiude troppo il sinistro spedendo a lato, occasione per i genovesi sugli sviluppi del corner battuto da Ferrari
50' striscioni in pressione nel tentativo di sbloccarla, ma il Cà de Rissi continua a giocare una gara accorta non disdegnando alcune ripartenze
46' subito due novità nel Savona, restano negli spogliatoi Raja e Briano, al loro posto Fossati e Zunino
SECONDO TEMPO
Squadre al riposo sul parziale di 0-0, tra poco il racconto della ripresa
45' eccola la prima clamorosa chance per il Savona: cross di Biaggi sul primo palo, deviazione al volo di Sassari e riflesso clamoroso di Scatolini che riesce ad alzare in angolo, parata super da parte del portiere dei genovesi
42' cross di prima di Turone direttamente tra le braccia di Scatolini, primo tempo che sta filando via senza particolari occasioni da rete
40' doppio angolo a favore del Ca' de Rissi, in entrambe le occasioni ha la meglio la retroguardia del Savona
32' superata la mezz'ora con un Savona più dominante a livello di possesso, manca però la giocata negli ultimi venti metri, Scatolini fin qui inoperoso
28' occasione Ca' de Rissi con Erhahon che appoggia in mezzo a Garin, destro masticato respinto in qualche modo dalla difesa biancoblu, primo squillo da parte dei genovesi
22' Erhahon prova a ingaggiare il duello in velocità con M. Calcagno, bravo a mettersi tra pallone e avversario e a subire la spinta da dietro
17' Sassari va giù in area dopo un contatto con un avversario, Gorlero lascia correre. Caschetto protettivo alla Petr Cech per l'attaccante biancoblu
15' è la squadra di Cola che tiene in mano il comando delle operazioni, Cà de Rissi fin qui corto e ordinato a chiudere tutti gli spazi
10' traiettoria di Raja direttamente verso lo specchio, Scatolini non si fida della presa e allontana con i pugni
9' Mincolelli in netto ritardo su Damonte, punizione Savona dal lato corto dell'area di rigore
6' primo tiro del match ad opera di Raja, destro da fuori da dimenticare
4' nota tattica: Damonte gioca a tutta fascia sinistra al posto di Durante, indisponibile proprio a ridosso della gara, a completare la difesa con M. Calcagno e Schirru c'è il giovane A. Calcagno
3' striscioni che in questo primo tempo giocheranno a sfavore di vento, che continua a soffiare in maniera piuttosto decisa
1' si parte! Colori tradizionali biancoblu per il Savona, Cà de Rissi in tenuta nera
PRIMO TEMPO
Formazioni:
SAVONA: Agostino, M. Calcagno, Damonte, Raja, Schirru, Cartiere, A. Calcagno, Biaggi, Sassari, Briano, Turone. A disposizione: Rosasco, Bellotti, Colombo, Gaggero, Saracco, Covelli, Fossati, Pirotto, Zunino. Allenatore: Cola
CA' DE RISSI: Scatolini, Mincolelli, Delgado, Colamorea, Valcavi, Ferrari, Nalbone, Spatari, Erhahon, Garin, Gerardi. A disposizione: Belloni, Barbiani, Velati, Costa, Fraccavento, Parisi, Schiano, Tandazo, Cavallo. Allenatore: Scala
Arbitro: Gorlero di Imperia
Assistenti: Galante e De Lucia di Genova