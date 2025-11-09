 / Calcio

Calcio | 09 novembre 2025, 14:55

Calcio. Savona spuntato e con poche idee, al "Chittolina" è 0-0 contro il Ca' de Rissi

Prova incolore da parte degli striscioni, che conducono la gara senza però mai incidere dalle parti di Scatolini, scivolando nuovamente a -8 dalla vetta

Calcio. Savona spuntato e con poche idee, al &quot;Chittolina&quot; è 0-0 contro il Ca' de Rissi

SAVONA - CA' DE RISSI  0-0

FINISCE QUI! IL SAVONA NON TROVA RITMO RALLENTANDO NUOVAMENTE DOPO IL SUCCESSO COL LEGINO, E' 0-0 CON IL CA' DE RISSI

93' mischa clamorosa nell'area piccola, risolta da Agostino, ha rischiato la squadra biancoblu

92' guadagna un corner prezioso il Cà de Rissi, che sta tenendo il Savona distante dalla propria area, ancora due minuti da giocare

90' quattro di recupero 

87' Garin lascia il campo a Cavallo, mister Scala gioca col cronometro in questo finale 

86' ci prova di testa M. Calcagno sul traversone da sinistra di Saracco, tentativo timido che si perde a lato

84' traversone di Damonte che Scatolini controlla in presa alta, forcing finale del Savona 

81' rumoreggia il pubblico di fede savonese, intanto Cola si gioca la carta Saracco, esce A. Calcagno

78' Valcavi alza un gran pallone per la sovrapposizione di Delgado, pallone basso forte e teso che Agostino riesce a respingere

75' punizione di Gerardi a cercare la testa di Erhahon, pescato però in posizione di offside

74' Cola inserisce anche Covelli per Cartiere

73' iniziano a essere tanti gli errori di passaggio da parte di un Savona che ci sta provando con tanta generosità ma con idee piuttosto confuse

70' Pirotto rileva Turone, terzo cambio per Cola

68' ammonito Valcavi, partita che sta diventando sempre più spigolosa col passare dei minuti

66' giallo per Zunino, in ritardo su Spatari

61' continua a faticare la squadra di Cola negli ultimi trenta metri, piuttosto scolastica e prevedibile la manovra degli striscioni 

53' Zunino per Fossati, che forza il mancino della distanza spedendo a lato

52' Valcavi in diagonale, dal limite dell'area piccola, chiude troppo il sinistro spedendo a lato, occasione per i genovesi sugli sviluppi del corner battuto da Ferrari

50' striscioni in pressione nel tentativo di sbloccarla, ma il Cà de Rissi continua a giocare una gara accorta non disdegnando alcune ripartenze

46' subito due novità nel Savona, restano negli spogliatoi Raja e Briano, al loro posto Fossati e Zunino

SECONDO TEMPO

 

Squadre al riposo sul parziale di 0-0, tra poco il racconto della ripresa

45' eccola la prima clamorosa chance per il Savona: cross di Biaggi sul primo palo, deviazione al volo di Sassari e riflesso clamoroso di Scatolini che riesce ad alzare in angolo, parata super da parte del portiere dei genovesi

42' cross di prima di Turone direttamente tra le braccia di Scatolini, primo tempo che sta filando via senza particolari occasioni da rete

40' doppio angolo a favore del Ca' de Rissi, in entrambe le occasioni ha la meglio la retroguardia del Savona

32' superata la mezz'ora con un Savona più dominante a livello di possesso, manca però la giocata negli ultimi venti metri, Scatolini fin qui inoperoso

28' occasione Ca' de Rissi con Erhahon che appoggia in mezzo a Garin, destro masticato respinto in qualche modo dalla difesa biancoblu, primo squillo da parte dei genovesi

22' Erhahon prova a ingaggiare il duello in velocità con M. Calcagno, bravo a mettersi tra pallone e avversario e a subire la spinta da dietro 

17' Sassari va giù in area dopo un contatto con un avversario, Gorlero lascia correre. Caschetto protettivo alla Petr Cech per l'attaccante biancoblu

15' è la squadra di Cola che tiene in mano il comando delle operazioni, Cà de Rissi fin qui corto e ordinato a chiudere tutti gli spazi

10' traiettoria di Raja direttamente verso lo specchio, Scatolini non si fida della presa e allontana con i pugni

9' Mincolelli in netto ritardo su Damonte, punizione Savona dal lato corto dell'area di rigore

6' primo tiro del match ad opera di Raja, destro da fuori da dimenticare

4' nota tattica: Damonte gioca a tutta fascia sinistra al posto di Durante, indisponibile proprio a ridosso della gara, a completare la difesa con M. Calcagno e Schirru c'è il giovane A. Calcagno

3' striscioni che in questo primo tempo giocheranno a sfavore di vento, che continua a soffiare in maniera piuttosto decisa

1' si parte! Colori tradizionali biancoblu per il Savona, Cà de Rissi in tenuta nera

PRIMO TEMPO 

 

Formazioni: 

SAVONA: Agostino, M. Calcagno, Damonte, Raja, Schirru, Cartiere, A. Calcagno, Biaggi, Sassari, Briano, Turone. A disposizione: Rosasco, Bellotti, Colombo, Gaggero, Saracco, Covelli, Fossati, Pirotto, Zunino. Allenatore: Cola

CA' DE RISSI: Scatolini, Mincolelli, Delgado, Colamorea, Valcavi, Ferrari, Nalbone, Spatari, Erhahon, Garin, Gerardi. A disposizione: Belloni, Barbiani, Velati, Costa, Fraccavento, Parisi, Schiano, Tandazo, Cavallo. Allenatore: Scala 

Arbitro: Gorlero di Imperia

Assistenti: Galante e De Lucia di Genova

 

Paolo Garassino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium