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Calcio | 25 settembre 2026, 15:58

Calcio | Seconda Categoria B. Ufficiale il calendario, il via l'11 ottobre

Calcio | Seconda Categoria B. Ufficiale il calendario, il via l'11 ottobre

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1ª Giornata (11 Ott - 24 Gen)

Bardineto – Veloce 1910

Carcarese – Rocchetta Calcio

Murialdo – Pallare Calcio

Plodio 1997 – Mallare

Savona FBC 1907 ASD – Borghetto 1968

Virtus Don Bosco – Giusvalla F.C.

Riposa: Spotornese Calcio
 

2ª Giornata (18 Ott - 31 Gen)

Borghetto 1968 – Virtus Don Bosco

Giusvalla F.C. – Spotornese Calcio

Mallare – Murialdo

Pallare Calcio – Savona FBC 1907 ASD

Rocchetta Calcio – Bardineto

Veloce 1910 – Plodio 1997

Riposa: Carcarese
 

3ª Giornata (25 Ott - 7 Feb)

Bardineto – Carcarese

Murialdo – Veloce 1910

Plodio 1997 – Rocchetta Calcio

Savona FBC 1907 ASD – Mallare

Spotornese Calcio – Borghetto 1968

Virtus Don Bosco – Pallare Calcio

Riposa: Giusvalla F.C.
 

4ª Giornata (1 Nov - 14 Feb)

Borghetto 1968 – Giusvalla F.C.

Carcarese – Plodio 1997

Mallare – Virtus Don Bosco

Pallare Calcio – Spotornese Calcio

Rocchetta Calcio – Murialdo

Veloce 1910 – Savona FBC 1907 ASD

Riposa: Bardineto
 

5ª Giornata (8 Nov - 21 Feb)

Giusvalla F.C. – Pallare Calcio

Murialdo – Carcarese

Plodio 1997 – Bardineto

Spotornese Calcio – Rocchetta Calcio

Virtus Don Bosco – Mallare

Veloce 1910 – Savona FBC 1907 ASD (vedi nota sotto)

Riposa: Borghetto 1968
 

6ª Giornata (15 Nov - 28 Feb)

Bardineto – Murialdo

Carcarese – Savona FBC 1907 ASD

Mallare – Giusvalla F.C.

Pallare Calcio – Borghetto 1968

Rocchetta Calcio – Virtus Don Bosco

Veloce 1910 – Spotornese Calcio

Riposa: Plodio 1997
 

7ª Giornata (22 Nov - 7 Mar)

Borghetto 1968 – Mallare

Giusvalla F.C. – Veloce 1910

Murialdo – Plodio 1997

Savona FBC 1907 ASD – Bardineto

Spotornese Calcio – Rocchetta Calcio

Virtus Don Bosco – Carcarese

Riposa: Pallare Calcio
 

8ª Giornata (29 Nov - 14 Mar)

Bardineto – Virtus Don Bosco

Carcarese – Spotornese Calcio

Mallare – Pallare Calcio

Plodio 1997 – Savona FBC 1907 ASD

Rocchetta Calcio – Giusvalla F.C.

Veloce 1910 – Borghetto 1968

Riposa: Murialdo
 

9ª Giornata (6 Dic - 21 Mar)

Borghetto 1968 – Rocchetta Calcio

Giusvalla F.C. – Carcarese

Pallare Calcio – Veloce 1910

Savona FBC 1907 ASD – Murialdo

Spotornese Calcio – Bardineto

Virtus Don Bosco – Plodio 1997

Riposa: Mallare
 

10ª Giornata (13 Dic - 4 Apr)

Bardineto – Giusvalla F.C.

Carcarese – Borghetto 1968

Murialdo – Virtus Don Bosco

Plodio 1997 – Spotornese Calcio

Rocchetta Calcio – Pallare Calcio

Veloce 1910 – Mallare

Riposa: Savona FBC 1907 ASD
 

11ª Giornata (20 Dic - 11 Apr)

Borghetto 1968 – Bardineto

Giusvalla F.C. – Plodio 1997

Mallare – Rocchetta Calcio

Pallare Calcio – Carcarese

Spotornese Calcio – Murialdo

Virtus Don Bosco – Savona FBC 1907 ASD

Riposa: Veloce 1910
 

12ª Giornata (10 Gen - 18 Apr)

Bardineto – Pallare Calcio

Carcarese – Mallare

Murialdo – Giusvalla F.C.

Plodio 1997 – Borghetto 1968

Rocchetta Calcio – Veloce 1910

Savona FBC 1907 ASD – Spotornese Calcio

Riposa: Virtus Don Bosco
 

13ª Giornata (17 Gen - 25 Apr)

Borghetto 1968 – Murialdo

Giusvalla F.C. – Savona FBC 1907 ASD

Mallare – Bardineto

Pallare Calcio – Plodio 1997

Spotornese Calcio – Virtus Don Bosco

Veloce 1910 – Carcarese

Riposa: Rocchetta Calcio

Redazione

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