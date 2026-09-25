Calcio | Seconda Categoria B. Ufficiale il calendario, il via l'11 ottobre

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1ª Giornata (11 Ott - 24 Gen)
Bardineto – Veloce 1910
Carcarese – Rocchetta Calcio
Murialdo – Pallare Calcio
Plodio 1997 – Mallare
Savona FBC 1907 ASD – Borghetto 1968
Virtus Don Bosco – Giusvalla F.C.
Riposa: Spotornese Calcio
2ª Giornata (18 Ott - 31 Gen)
Borghetto 1968 – Virtus Don Bosco
Giusvalla F.C. – Spotornese Calcio
Mallare – Murialdo
Pallare Calcio – Savona FBC 1907 ASD
Rocchetta Calcio – Bardineto
Veloce 1910 – Plodio 1997
Riposa: Carcarese
3ª Giornata (25 Ott - 7 Feb)
Bardineto – Carcarese
Murialdo – Veloce 1910
Plodio 1997 – Rocchetta Calcio
Savona FBC 1907 ASD – Mallare
Spotornese Calcio – Borghetto 1968
Virtus Don Bosco – Pallare Calcio
Riposa: Giusvalla F.C.
4ª Giornata (1 Nov - 14 Feb)
Borghetto 1968 – Giusvalla F.C.
Carcarese – Plodio 1997
Mallare – Virtus Don Bosco
Pallare Calcio – Spotornese Calcio
Rocchetta Calcio – Murialdo
Veloce 1910 – Savona FBC 1907 ASD
Riposa: Bardineto
5ª Giornata (8 Nov - 21 Feb)
Giusvalla F.C. – Pallare Calcio
Murialdo – Carcarese
Plodio 1997 – Bardineto
Spotornese Calcio – Rocchetta Calcio
Virtus Don Bosco – Mallare
Veloce 1910 – Savona FBC 1907 ASD (vedi nota sotto)
Riposa: Borghetto 1968
6ª Giornata (15 Nov - 28 Feb)
Bardineto – Murialdo
Carcarese – Savona FBC 1907 ASD
Mallare – Giusvalla F.C.
Pallare Calcio – Borghetto 1968
Rocchetta Calcio – Virtus Don Bosco
Veloce 1910 – Spotornese Calcio
Riposa: Plodio 1997
7ª Giornata (22 Nov - 7 Mar)
Borghetto 1968 – Mallare
Giusvalla F.C. – Veloce 1910
Murialdo – Plodio 1997
Savona FBC 1907 ASD – Bardineto
Spotornese Calcio – Rocchetta Calcio
Virtus Don Bosco – Carcarese
Riposa: Pallare Calcio
8ª Giornata (29 Nov - 14 Mar)
Bardineto – Virtus Don Bosco
Carcarese – Spotornese Calcio
Mallare – Pallare Calcio
Plodio 1997 – Savona FBC 1907 ASD
Rocchetta Calcio – Giusvalla F.C.
Veloce 1910 – Borghetto 1968
Riposa: Murialdo
9ª Giornata (6 Dic - 21 Mar)
Borghetto 1968 – Rocchetta Calcio
Giusvalla F.C. – Carcarese
Pallare Calcio – Veloce 1910
Savona FBC 1907 ASD – Murialdo
Spotornese Calcio – Bardineto
Virtus Don Bosco – Plodio 1997
Riposa: Mallare
10ª Giornata (13 Dic - 4 Apr)
Bardineto – Giusvalla F.C.
Carcarese – Borghetto 1968
Murialdo – Virtus Don Bosco
Plodio 1997 – Spotornese Calcio
Rocchetta Calcio – Pallare Calcio
Veloce 1910 – Mallare
Riposa: Savona FBC 1907 ASD
11ª Giornata (20 Dic - 11 Apr)
Borghetto 1968 – Bardineto
Giusvalla F.C. – Plodio 1997
Mallare – Rocchetta Calcio
Pallare Calcio – Carcarese
Spotornese Calcio – Murialdo
Virtus Don Bosco – Savona FBC 1907 ASD
Riposa: Veloce 1910
12ª Giornata (10 Gen - 18 Apr)
Bardineto – Pallare Calcio
Carcarese – Mallare
Murialdo – Giusvalla F.C.
Plodio 1997 – Borghetto 1968
Rocchetta Calcio – Veloce 1910
Savona FBC 1907 ASD – Spotornese Calcio
Riposa: Virtus Don Bosco
13ª Giornata (17 Gen - 25 Apr)
Borghetto 1968 – Murialdo
Giusvalla F.C. – Savona FBC 1907 ASD
Mallare – Bardineto
Pallare Calcio – Plodio 1997
Spotornese Calcio – Virtus Don Bosco
Veloce 1910 – Carcarese
Riposa: Rocchetta Calcio