Promozione | Gli arbitri e gli assistenti per la seconda giornata

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SAN CIPRIANO
Arbitro: Nicolo' Filippi (Savona)
Assistente 1: Alessio Tagliero (Savona)
Assistente 2: Fulvio Romeo (Savona)
BORGO INCROCIATI - CERIALE CALCIO
Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)
Assistente 1: Davide Biggi (Genova)
Assistente 2: Irene Saveri (Genova)
CAMPESE F.B.C. - SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Manuela Sciutto (Novi Ligure)
Assistente 2: Luca Agresta (Genova)
FINALE LIGURE - BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)
Assistente 1: Matteo Moretti (Savona)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
MASONE - PONTELUNGO 1949
Arbitro: Francesco Righetti (Genova)
Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)
Assistente 2: Vincenzo Falco (Genova)
PRAESE 1945 - SAN FRANCESCO LOANO
Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)
Assistente 1: Luigi Arado (Genova)
Assistente 2: Daniele Bocci (Genova)
SAMPIERDARENSE - VENTIMIGLIA CALCIOE
Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)
Assistente 1: Francesco Da Canal (Genova)
Assistente 2: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)
VIRTUS SANREMESE CALCIO - OLIMPIC 1971
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente 1: Isabel Sulo (Albenga)
Assistente 2: Silvano Salvestrini (Albenga)