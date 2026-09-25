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Calcio | 25 settembre 2026, 13:02

Promozione | Gli arbitri e gli assistenti per la seconda giornata

Cekani dirigerà Finale - Baia Alassio

Cekani dirigerà Finale - Baia Alassio

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA - SAN CIPRIANO

Arbitro: Nicolo' Filippi (Savona)

Assistente 1: Alessio Tagliero (Savona)

Assistente 2: Fulvio Romeo (Savona)
 

BORGO INCROCIATI - CERIALE CALCIO

Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)

Assistente 1: Davide Biggi (Genova)

Assistente 2: Irene Saveri (Genova)
 

CAMPESE F.B.C. - SESTRESE BOR. 1919

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistente 1: Manuela Sciutto (Novi Ligure)

Assistente 2: Luca Agresta (Genova)
 

FINALE LIGURE - BAIA ALASSIO AUXILIUM

Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)

Assistente 1: Matteo Moretti (Savona)

Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
 

MASONE - PONTELUNGO 1949

Arbitro: Francesco Righetti (Genova)

Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)

Assistente 2: Vincenzo Falco (Genova)
 

PRAESE 1945 - SAN FRANCESCO LOANO

Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)

Assistente 1: Luigi Arado (Genova)

Assistente 2: Daniele Bocci (Genova)
 

SAMPIERDARENSE - VENTIMIGLIA CALCIOE

Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)

Assistente 1: Francesco Da Canal (Genova)

Assistente 2: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)
 

VIRTUS SANREMESE CALCIO - OLIMPIC 1971

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistente 1: Isabel Sulo (Albenga)

Assistente 2: Silvano Salvestrini (Albenga)

Redazione

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