Calcio. Serie D, il Celle Varazze esce da Sanremo con un punto: è 1-1 al "Comunale"

SANREMESE-CELLE VARAZZE 1-1 (20' Capra, 24' Zagarese)

Finisce il match dopo 4 minuti di recupero

88' cross di Djorkaeff, incornata debole di Monticone. Sulla ripartenza Firman atterrato da Slojkowski che viene ammonito

85' Busicchia per Melani

81' la partita si innervosisce. Garcia tenuto platealmente da Melani, ne nasce un parapiglia, l'arbitro espelle il francese e ammonisce il giocatore ospite

80' esce Donaggio, appena ammonito per fallo su Monticone, un po'beccato dal pubblico matuziano per i suoi trascorsi imperiesi. Al suo posto Akkari

76' più Celle Varazze che Sanremese in questo momento: tiro debole di Gnecchi, facile la presa per Gattuso

69' Santanocito e Slojkowski per Cepele e Zagarese. Negli ospiti Limongelli per Insolito

65' Gnecchi per Bortoletti

64' cross di Firman, Garcia di testa rinvia sui piedi di Capra che non aggancia, Monticone libera il pericolo

53' stesso copione della prima frazione, ma la Sanremese ha rallentato la sua manovra offensiva. Il Celle Varazze quando può prova a ripartire

Inizia la ripresa

Finisce il primo tempo dopo 2 minuti di recupero

41' Andreis con un destro velenoso, parata da pallavolista di Mitu in angolo

37'Djorkaeff trova la forza di girarsi e tirare in area piccola sugli sviluppi del corner, ma il suo mancino va poco lontano dal palo. Mitu comunque c'era

30' angolo matuziano, tra Garcia e Grosso non riescono a spingere il pallone in porta anche per la buona guardia dei difensori

26' Ciancio atterra Osuji al limite dell'area: giallo per il capitano ospite. Garcia prova a replicare la punizione di domenica scorsa ma senza successo

24' pari Sanremese: Osuji apre per Zagarese che di destro fulmina Mitu

23' quello di Capra è un eurogol, ma per poco Andreis lo fa ancora piu bello: si sistema la palla di mancino al volo e di destro sfiora la traversa

20' il Celle Varazze passa: gran sinistro a giro di Capra sotto il sette, nulla può fare Gattuso. Eurogol del 7 savonese

18' spizzata di Donaggio per Capra, ben controllato da Monticone, Gattuso in uscita bassa la fa sua

14' entra in area piccola Capra, il suo tiro cross attraversa tutta la linea di porta, dall'altra parte Insolito prova la conclusione debole, sicuro Gattuso

9' bella azione matuziana con Andreis che si smarca e va al tiro, Mitu in corner

6' azione velleitaria di Insolito sulla sinistra, ben marcato da Cepele, oggi largo a destra al posto di Bregliano squalificato

4' Garcia di testa su corner, ben marcato da capitan Ciancio non inquadra lo specchio

1' inizia il match!

SANREMESE: Gattuso, Garcia, Djorkaeff, Monticone, Cavaliere, Osuji, Grosso, Cepele, Andreis, Zagarese, Ceschin. A disp. Bohli, Di Fino, Slojkowski, Santanocito, Sambou, Vindigni, Deda, Cipriani, Nervino. All. Fossati.

CELLE VARAZZE: Mitu, Stanga, Capra, Balan, Donaggio, Scarfo, Insolito, Melani, Bortoletti, Ciancio, Firman. A disp. Di Sarno, Marchetti, Busicchia, Akkari, Righetti, Szerdi, Gnecchi, Giolfo, Limongelli. All. Pisano.

ARBITRO: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto