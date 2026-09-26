Calcio | Prima Categoria. Il girone A si apre alle 16:30, in campo Villanovese - Altarese

Si inaugurerà a Villanova, oggi pomeriggio, il girone A di Prima Categoria.
Appuntamento nella cittadina dell'entroterra ingauna alle 16:30, per la prima sfida di campionato contro l'Altarese.
In palio subito punti utili per i rispettivi obiettivi. La Villanovese farà il possibile per mantenere il proprio posto in categoria, mentre i valbormidesi di mister Frumento punteranno a una stagione da fascia alta della graduatoria.
Il match è stato affidato all'arbitro Mantero di Savona, livescore su Svsport.it.
Il programma della prima giornata
Sabato ore 16:30
Villanovese - Altarese
Domenica ore 15:00
Camporosso - Veloce
Cisano - Argentina
Golfo Dianese - Andora
Nolese - Cengio
Ospedaletti - Vallecrosia
Quiliano & Valleggia - Oneglia
Speranza - Dego