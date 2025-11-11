Savona celebra la figura dell’arbitro: giovedì 13 novembre il primo “Ref Day” nella Sala Rossa del Comune

Giovedì 13 novembre alle ore 17, nella Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà la prima edizione del “Ref Day”, una giornata dedicata alla celebrazione della figura dell’arbitro nello sport.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Savona in collaborazione con il Comitato Provinciale del CONI, nasce con l’obiettivo di riconoscere il valore e l’impegno di chi, ogni settimana, garantisce il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Durante l’evento saranno consegnati attestati di riconoscimento ad alcuni arbitri savonesi individuati dalle rispettive federazioni sportive per meriti e risultati raggiunti nel corso della carriera.

«Nel corso di questi anni – spiega l’assessore allo sport Francesco Rossello – abbiamo ricevuto, celebrato e ringraziato decine di sportivi tra atleti, allenatori e dirigenti. Al contrario, gli arbitri, pur svolgendo un ruolo fondamentale, sono una figura troppo poco considerata. Per questo abbiamo pensato a un momento dedicato a loro, per ringraziarli della loro attività senza la quale non si svolgerebbe nessuna competizione. Quest’anno l’iniziativa riguarda gli sport di squadra, ma, a partire dai prossimi anni, coinvolgerà arbitri, giudici e cronometristi di altre discipline sportive. Anche nel campo dell’arbitraggio Savona può vantare delle vere e proprie eccellenze di livello internazionale».

Soddisfazione anche da parte del delegato provinciale del CONI, Roberto Pizzorno, che sottolinea: «L’arbitro è colui che dirige una competizione sportiva garantendone il regolare svolgimento attraverso l’applicazione dei regolamenti. Senza di loro una partita ufficiale non può essere disputata. Sono il centro dello sport e ne fanno parte a tutti gli effetti. Come CONI Savona abbiamo subito aderito all’iniziativa promossa dal Comune. Con il Ref Day incontreremo i presidenti e i dirigenti dei vari settori arbitrali e premieremo i giudici di gara che si sono distinti a livello nazionale e internazionale».

Questi gli arbitri che riceveranno l’attestato di riconoscimento:

Calcio: Florjana Doci, Francesco Rocco, Francesco Furingo.

Pallacanestro: Angelo Regoli, Francesca Massaro, Maurizio Patrone.

Pallavolo: Roberto Russo, Diletta Pagliero, Manuela Bellotto.

Pallanuoto: Marika Dagnino, Carlo Salino, Andrea Rondoni.

Rugby: Chiara Perata, Luca Ermellino.

Hockey: Simone Falco, Giulio Macchi.

Pallapugno: Salvatore Nasca.

All’iniziativa parteciperà anche l’associazione Soroptimist, che conferirà un premio speciale a una donna arbitro – il cui nome sarà svelato durante la cerimonia – «che attraverso la propria attività ha contribuito al superamento di tabù e pregiudizi nel mondo dello sport».

Con il “Ref Day”, Savona si propone di inaugurare una tradizione che valorizzi ogni anno una figura spesso silenziosa ma indispensabile: quella dell’arbitro.