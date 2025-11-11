Borgio Verezzi, approvato il progetto per il nuovo campo da calcio in erba artificiale

La Giunta comunale di Borgio Verezzi ha approvato, nella seduta dello scorso 30 ottobre, il progetto esecutivo per la realizzazione del campo da calcio in erba artificiale a norma FIGC-LND e delle opere accessorie, redatto dall’architetto Roberto Capozzi di Genova.

L’approvazione rappresenta un primo passo fondamentale per consentire al Comune di presentare il progetto alla Regione Liguria, nell’ambito del Fondo Strategico Regionale 2025-2027: l’intervento, del valore complessivo di 600 mila euro, sarà candidato al Servizio Sport, Tempo Libero e Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Liguria, con termine di presentazione fissato al 31 ottobre 2025.

Il progetto, del valore complessivo di 600 mila euro, prevede il rifacimento del campo da calcio a 11 di via Valle, con la posa di un moderno manto in erba sintetica conforme agli standard della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Nazionale Dilettanti (LND). L’Amministrazione comunale ha inoltre espresso disponibilità a cofinanziare l’opera fino al 30% dell’importo complessivo, in caso di ottenimento del contributo regionale.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione dell’area sportiva comunale, che comprende anche la realizzazione di nuovi spogliatoi, un ristorante e nuovi servizi.