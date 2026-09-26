Calcio | Vado. Debutta la Primavera, sfida d'esordio nella tana della Pianese

Prende il via oggi pomerigio l'avventura della Primavera del Vado nel Campionato Primavera 4, Girone A. Per la squadra rossoblù si tratta dell'esordio assoluto nei gironi del campionato nazionale: i giovani biancorossi faranno visita alla Pianese, in provincia di Siena, con il calcio d'inizio fissato alle ore 17:00.

A guidare il gruppo sarà mister Pier Luigi Lepore, coadiuvato da Fabio Falcone, che ricopre il doppio incarico di allenatore in seconda e preparatore atletico. Completano lo staff tecnico Ricki Massaro, collaboratore tecnico e preparatore dei portieri, e il team manager Alessandro Marcello.

Questi i giocatori appartenenti alla rosa vadese: Agostino Nicolò, Bellebuono Riccardo (P), Bodi Sherdjan, Bolla Mattia, Bruzzone Nicolò, Cavalli Mattia, D'Angeli Diego, De Pascali Diego, Diego Mattia (P), Dulemata Xhelil, Fiore Gabriele, Gachewicz Eryk Victor, Guttadauro Matteo, Lenti Mattia, Lleshi Arber, Maait Ossaama, Marcello Simone, Merzougue El Habib, Orbaniello Gabriele, Rubino Tommaso, Saracco Enrico, Siani Cristian, Smecca Nicolò, Soldano Andrea (P), Vallerga Matteo e Zouggarh Achraf.

Alla vigilia di questo debutto così atteso sono arrivate anche le parole di Sabrina Tarabotto, presidente dell'Academy Vado, che ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento ai propri ragazzi: "Il Vado e Academy Vado 2026 fanno un enorme in bocca al lupo ai suoi ragazzi, tutte le giovanili tifano per i nostri ragazzi, sia i nazionali che la Primavera 4."

Un esordio che porta con sé grandi aspettative per il movimento giovanile del Vado, chiamato ora a confrontarsi per la prima volta con la realtà del Campionato Primavera 4.