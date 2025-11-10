Calcio. Il Pietra Ligure non fa marcia indietro, contro il Rivasamba arriva un punto che pesa

Dopo la scorpacciata di gol contro l'Athletic, c'era curiosità nel capire il livello di tenuta mentale del Pietra Ligure in casa del Rivasamba.

Sotto questo aspetto la squadra di Moraglia non ha deluso, tanto da rientrare da Sestri Levante con un punto utile non solo per la graduatoria ma soprattutto per innalzare il livello di autostima e convinzione.

Il primo tempo è stato privo di grandi emozioni: dopo un tiro di Sogno respinto da Ghio, è Firenze a provarci per i padroni di casa, ma la deviazione sotto porta è di poco imprecisa. Al 30’, un’altra occasione per i sestrini con Cusato, ma il suo tiro dal limite trova pronto Balducci.

Sugli sviluppi di un corner, Garbarino sfiora il vantaggio con un colpo di testa che termina alto, mentre Tassotti spreca un contropiede pochi istanti dopo. In chiusura di tempo, Rovere costringe Ghio alla deviazione in angolo con un tiro a giro.

Nella seconda frazione il Rivasamba sembra trovare il guizzo vincente al 61’, quando De Rigo insacca da fuori area, ma il gol viene annullato per un tocco di mano. Da quel momento, il match si accende: Moraglia inserisce Insolito, autore di due pericolose iniziative.

Nel finale è ancora Gasco a creare scompiglio, con Balducci sul fronte opposto a dire di no a Tassotti.



RIVASAMBA - PIETRA LIGURE 0-0

Rivasamba: Ghio, Sanguneti T., Sofato, Linale (73' Ruffino), Cappelli, Garbarino A., Tassotti, Cusato, Olivieri (13' Grieco), De Rigo (68' Campana), Firenze (82' Pomo).

All. Corrado



Pietra Ligure: Balducci, Gasco, Pili, Ravoncoli, Odasso, Giglio, Rovere (78' Faedo), Sogno (82' Dominici), Malagrida (46' Iorio; 17' Siruì), Prudente E., Fatnassi (58' Insolito).

All. Moraglia



Arbitro: Marco Rastellino di Seregno