Qui Sport | Quiliano oggi celebra i suoi atleti, appuntamento alle 14:30 in Piazza Costituzione

Il centro cittadino di Quiliano si appresta a vivere oggi una giornata interamente dedicata al valore formativo, sociale e di aggregazione della pratica sportiva. Nell'ambito della rassegna "Quiliano Natura Settembre", il Comune in stretta collaborazione con la Polisportiva Quiliano ASD e con il sostegno del partner Sarpom promuove l'evento "Qui Sport", un'iniziativa pensata per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati in un percorso di partecipazione e promozione delle realtà territoriali.

L'appuntamento prenderà il via alle ore 14.30 in Piazza Costituzione, trasformata per l'occasione in una grande area multidisciplinare all'aperto. Nel corso del pomeriggio i cittadini di tutte le età avranno la possibilità di sperimentare gratuitamente diverse attività sportive guidate dai tecnici e dagli atleti delle principali associazioni locali. Il panorama offerto spazierà dalla ginnastica ritmica della Polisportiva Quiliano alla pallavolo con la Quiliano Volley ASD, passando per il calcio proposto dall'USD Quiliano e Valleggia e dall'US Valleggia ASD, fino alle arti marziali rappresentate dalla Quiliano Karate e all'equitazione proposta dall'ASD Aequilian. Non mancheranno le attività su ruote grazie alla presenza della Quiliano Bike e dei pattinatori della HP Savona In Line, né la danza nelle sue differenti declinazioni, grazie alle esibizioni e ai workshop curati dall'ASD Latin Studio e dal Time for Dance ASD.

A partire dalle ore 18.00 la manifestazione si sposterà all'interno dei locali della Sala Consiliare, sempre in Piazza Costituzione, per la fase istituzionale e celebrativa del programma. La Polisportiva Quiliano ASD presenterà ufficialmente la squadra Q&V Special Olympics, testimoniando il costante impegno della comunità verso l'inclusione sociale e l'abbattimento delle barriere attraverso lo sport. A seguire si terrà la cerimonia di premiazione delle eccellenze dello sport quilianese, momento congiunto di ringraziamento e valorizzazione rivolto agli atleti e ai dirigenti che si sono distinti per i risultati conseguiti e la dedizione dimostrata.