Calcio. Momento no per l'Albingaunia, la Golfodianese passa 3-1 al Riva

E' il primo momento difficile della per l'Albingaunia. Dopo il 3-3 di Andora i bianconeri hanno ceduto sotto i colpi della Golfodianese. Gli uomini di Poggi sono anche partiti bene ma non sono riusciti a replicare all'uno - due messi a segno nel giro di pochi minuti dagli ospiti: al 31′ Arrigo sblocca il punteggio, seguito al 35′ dal raddoppio di Mrahi. A complicare ulteriormente la serata arriva l’espulsione di Gerosa, che lascia i bianconeri in dieci già nel primo tempo.

Nella ripresa, Ciravegna riaccende le speranze trasformando un rigore guadagnato da lui stesso, ma l’entusiasmo dura poco. Al 72′ Arrigo firma la doppietta personale e chiude definitivamente i conti.

Per Poggi, oltre al ko, arrivano altre brutte notizie: Gerosa sarà squalificato e Greco, ammonito nel finale, dovrà scontare la diffida. Con gli infortuni di Bianco, Plando e Gastaldi, la difesa sarà in piena emergenza in vista della sfida esterna contro il Dego.

La Golfodianese, invece, torna a sorridere dopo due risultati negativi. La squadra di Vindigni offre una prova di carattere e solidità. Con questi tre punti, i rossoblù salgono a quota 14 e si rilanciano nella corsa ai playoff.

ALBINGAUNIA - GOLFODIANESE 1 – 3

Marcatori: 46′ Ciravegna rig - 31′ e 72′ Arrigo, 35′ Mrahi

ALBINGAUNIA: Manti, Secco E., Fazio, Pollio, Greco, Gerosa, Gibertini, Marquez, Ciravegna, Secco A., Savona.

A disposizione: Massabò, Gaino, Masha, Massa, Milazzo, Giraldi, Nida, Esposito, Giordano.

Allenatore: Poggi



GOLFO DIANESE: Cacciò, Amoretti, Bertoli, Avignone, Pozzato, Favale, Arrigo, Robotti R., Dedja, Schievenin, Mrahi.

A disposizione: Cucuzza, Robotti G., Talladira, Greco, Ansaldo, Zanchi, Tinchiano, Assandri, Guastamacchia.

Allenatore: Vindigni



Arbitro: Dinapoli di Genova.