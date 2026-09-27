Calcio | La Carcarese non sfonda contro il Molassana, Valmati: "Oggi un mezzo passo indietro" (VIDEO)

Le dichiarazioni ai canali ufficiali biancorossi:

“Non siamo contenti del primo tempo, abbiamo giocato troppo frenetici, con poca qualità e palleggio. Non eravamo noi, ci siamo fatti trasportare da come voleva giocare il Molassana e questo ci fa arrabbiare, perché abbiamo buttato via 45 minuti. Nella ripresa, siamo rimasti subito in 10, ma i ragazzi hanno dimostrato grande cuore e attaccamento. Ci siamo spinti in avanti, abbiamo creato tante occasioni e siamo stati bravi a non prendere ripartenze. Siamo rammaricati per come è andato il primo tempo e sicuramente dovremo lavorarci, nel secondo abbiamo fatto il possibile e abbiamo avuto anche l’occasione per vincerla, purtroppo non ci siamo riusciti. Domenica affronteremo l’Arenzano, una squadra giovane, in salute e che vuole giocare. Sappiamo che si tratta di partite difficili, noi dovremo migliorare e incidere di più. Nelle prime due partite ci siamo riusciti di più, oggi è stato un mezzo passo indietro, ma il cuore è la testa dimostrati oggi sono la base su cui costruire il nostro campionato. Data la qualità dei ragazzi e come si allenano, il gioco può sempre migliorare”

