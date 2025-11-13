 / Calcio

Calcio | 13 novembre 2025, 12:09

Calcio, Pontelungo. Frattura al dito per Luca Breeuwer, necessaria l'operazione per il numero uno granata

Il rientro dovrebbe essere previsto per inizio 2026

Dovrebbe durare circa un paio di mesi lo stop forzato di Luca Breeuwer.

Il portiere del Pontelungo è infatti incappato in una brutta frattura a un dito, come del resto era apparso evidente già durante la sfida tra la Baia Alassio e i granata di domenica pomeriggio.

Il rientro in campo per uno dei pilastri della squadra di mister Zanardini dovrebbe quindi verosimilmente avvenire con l'inizio dell'anno nuovo. Resta da capire se la società ingauna si muoverà sul mercato, complice l'imminente apertura delle liste di trasferimento, o se il parco portieri rimarrà inalterato.

Redazione

