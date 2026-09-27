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Calcio | 27 settembre 2026, 12:12

Calcio | Prima Categoria B. Tre incontri nel pomeriggio, giornata d'esordio per la Priamar

Calcio | Prima Categoria B. Tre incontri nel pomeriggio, giornata d'esordio per la Priamar

Come ormai è prassi, la finestra domenicale del girone B di Prima Categoria riserverà pochi appuntamenti per gli appassionati.

Per quanto riguarda l'area savonese vi sarà infatti un solo match in programma: la Priamar inizierà infatti la propria stagione al Levratto, ricevendo il Mura Angeli.

Sempre alle 15:00 scatteranno anche San Giovanni Battista - Rabona VdA e Serra Riccò - Pegliese.

 


I risultati di ieri:


Old Boys Rensen - Sassello 5-0

Marcatori; 42' Mukaj Mat, 55' Cadili, 80' Gioffredi, 85' Paini G., 90' Chiappino
 

Granarolo - Bolzanetese 0-4

Marcatori: 18', 21' e 42' Ciravegna, 28' Costa
 

Multedo - Savignone 3-2

Marcatori: 5' Bucchieri, 11' Bellicchi, 50' F. Bricchi, 58' Merialdo, 62' El Atiki
 

Voltri 87 - Cella 1-1

Marcatori: 33' Muscolo, 85' La Rosa
 

Rossiglionese - Valsecca 2-2

Marcatori: 10' Laguna, 70' Costantino, 80' Di Francisca, 85' Piccardo
 

Redazione

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