Calcio | Prima Categoria B. Tre incontri nel pomeriggio, giornata d'esordio per la Priamar

Come ormai è prassi, la finestra domenicale del girone B di Prima Categoria riserverà pochi appuntamenti per gli appassionati.
Per quanto riguarda l'area savonese vi sarà infatti un solo match in programma: la Priamar inizierà infatti la propria stagione al Levratto, ricevendo il Mura Angeli.
Sempre alle 15:00 scatteranno anche San Giovanni Battista - Rabona VdA e Serra Riccò - Pegliese.
I risultati di ieri:
Old Boys Rensen - Sassello 5-0
Marcatori; 42' Mukaj Mat, 55' Cadili, 80' Gioffredi, 85' Paini G., 90' Chiappino
Granarolo - Bolzanetese 0-4
Marcatori: 18', 21' e 42' Ciravegna, 28' Costa
Multedo - Savignone 3-2
Marcatori: 5' Bucchieri, 11' Bellicchi, 50' F. Bricchi, 58' Merialdo, 62' El Atiki
Voltri 87 - Cella 1-1
Marcatori: 33' Muscolo, 85' La Rosa
Rossiglionese - Valsecca 2-2
Marcatori: 10' Laguna, 70' Costantino, 80' Di Francisca, 85' Piccardo