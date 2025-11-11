Calcio. Lo Speranza di Pisano vince ancora: "Serenità ed entusiasmo per rimanere in alto il più possibile"

Terza vittoria consecutiva in campionato per lo Speranza di mister Davide Pisano che, domenica scorsa, si è imposto sul campo dello Sciarbo & Cogo per 3-1 grazie alla rete di Di Nardo e alla doppietta di Sciutto.

"È stata una bella vittoria - ha esordito il tecnico dei savonesi - nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, rischiando molto poco e trovando due gol viziati anche da due disattenzioni dei nostri avversari nelle quali siamo stati bravi e cinici. Per quanto visto nel secondo tempo, però, devo tirare le orecchie alla mia squadra: abbiamo preso gol dopo sei minuti e avevo chiesto di prestare attenzione sin da subito perché era molto probabile una partenza forte dei nostri avversari per provare a riaprire la partita. Così è stato e loro hanno trovato il gol in maniera troppo semplice. Abbiamo poi trovato il terzo gol mancando però di chiudere definitivamente la partita in almeno altre due occasioni e fino alla fine abbiamo rischiato di subire un gol che avrebbe complicato la situazione: dobbiamo imparare a chiudere le partite prima".

"È stata la terza vittoria di fila in campionato ma voglio ricordare anche quella arrivata nel frattempo in Coppa Liguria - ha aggiunto Pisano - Dove possiamo arrivare? Lo scopriremo strada facendo, sicuramente siamo in un buon momento e vogliamo rimanere il più possibile vicino a chi ci precede in classifica. Se nella seconda parte della stagione saremo ancora vicini alle zone nobili della classifica, ci metteremo come obiettivo quello di provarci fino alla fine. Ad oggi però viviamo tutto con serenità ed entusiasmo, sappiamo che tutto è ancora da scrivere e basta sbagliare poco per ritrovarsi indietro".

Domani, intanto, è previsto il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Liguria contro l'Old Boys Rensen: "Si riparte da un vantaggio minimo (2-1 ndr), il gol preso su rigore ha rimesso tutto in gioco e in trasferta sul loro campo sarà difficile - ha spiegato l'ex allenatore del Pietra U21 - loro sono una squadra con tanti giocatori forti e ben allenata, sarà un altro bel test per noi. La formazione? Ci sarà spazio per chi fin qui ha giocato meno mentre potrà rifiatare chi finora ha speso di più, ma senza snobbare una competizione che ci piace e nella quale vogliamo andare avanti. Stasera faremo il punto della situazione, ma chi entrerà in campo lo dovrà fare sapendo che sarà una battaglia".