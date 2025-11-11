Calcio. Pietra Ligure, buon punto sul campo del Rivasamba. Moraglia: “Chiusa in crescendo una settimana intensa, avanti con fiducia”

Finisce 0-0 la sfida tra Rivasamba e Pietra Ligure: una gara intensa, giocata a ritmi alti e con grande correttezza da entrambe le squadre.

A fine partita, il tecnico pietrese Andrea Moraglia ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi giunta al termine di una settimana impegnativa tra campionato e Coppa Italia: “Credo sia stata una partita spot per il nostro calcio dilettantistico – ha dichiarato – due squadre che si sono affrontate a viso aperto per 90 minuti, senza speculare su nulla, con grande organizzazione e carattere. Chiudiamo in crescendo una settimana intensa e guardiamo avanti con fiducia”.

Il tecnico biancoceleste si è soffermato, inoltre, sull’ingresso a partita in corso di Gabriele Insolito: “Sappiamo che Gabry è un giocatore molto importante per noi. Non è semplice lasciarlo fuori, perché spesso è decisivo, ma non dobbiamo dimenticare che mercoledì ha giocato una semifinale di Coppa ed è stato determinante. A volte cerchiamo, quando possibile, di gestire le forze, anche perché abbiamo giocatori capaci come lui di cambiare la partita a gara in corso”.