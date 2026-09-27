Calcio | Serie D. Il Millesimo vuole confermare la legge del Viglino, esordio a Bra per il Celle Varazze targato Gardini

Dopo la scorpacciata della scorsa settimana, con tre partite in otto giorni, le realtà calcistiche del girone A di Serie D hanno potuto tirare il fiato e tornare a lavorare con i consueti ritmi.

Ne ha approfittato il Celle Varazze, pronto a varare la nuova linea tecnica con l'arrivo in panchina di mister Gardini e del direttore sportivo Calce. L'ultima tappa settembrina per le civette sarà all'Attilio Bravi di Bra, dove ad attenderle ci sarà Riccardo Boschetto, il tecnico che ha realizzato il filotto decisivo per la permanenza in quarta serie del sodalizio biancoblu.

Ritrova invece il fortino di casa il Millesimo: contro Valenzana e Alessandria la formazione di Macchia ha sempre conquistato il bottino pieno, e l'obiettivo odierno è proseguire il filotto dopo la sconfitta in casa della capolista Derthona.

Tutti gli incontri di giornata inizieranno alle 15:00.



