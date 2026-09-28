Baseball | La Cairese U12 fa doppietta in Coppa Piemonte: battute Boves e Sanremo

Doppia affermazione per la Cairese Under 12 nella terza giornata della Coppa Piemonte, torneo che vede al via anche diverse formazioni liguri. I biancorossi si sono imposti con merito nei confronti dei coetanei del Boves e del Sanremo.

Nella sfida d'apertura contro la compagine piemontese, i valbormidesi partono subito a spron battuto: la difesa non concede praticamente nulla nei primi due inning guidati da Veglia sul monte di lancio, mentre l'attacco concretizza diverse occasioni. Nel terzo parziale prende il testimone Ghione, che limita gli avversari a una sola segnatura e firma anche un fuoricampo che proietta i suoi sull'8-1. Nonostante il tentativo di rimonta del Boves, la Cairese mantiene il controllo del match grazie ai punti portati dai neoentrati Baccino e Ricci e alla ruota dei lanciatori che vede avvicendarsi Nicoletti, Maio e infine Cavallaro, sigillando la sfida sul definitivo 13-8.

Nel pomeriggio il secondo impegno ha messo di fronte i cairesi al Sanremo, fresco della vittoria ottenuta alle ore 13 proprio contro il Boves. Il manager Bellino sceglie di rivoluzionare l'undici di partenza, concedendo spazio a chi non era sceso in campo nella gara mattutina. L'esito finale sorride ancora una volta alla Cairese, che s'impone per 10-9 al termine di una partita dall'andamento ben diverso.

Il successo matura grazie a due "big inning" da 5 punti ciascuno: il primo arriva al secondo parziale con i punti di Ricci, Malatesta, Barricella, Gaudino e Suffia; il secondo al sesto inning porta le firme di Pioppo, Ghione e nuovamente Ricci, Malatesta e Barricella (quest'ultimo autore di un fuoricampo interno). Il Sanremo tenta di ricucire lo strappo segnando quasi a ogni ripresa fino ad arrivare all'ultimo parziale con tre lunghezze di svantaggio. Il recupero matuziano viene però bloccato dall'attenta difesa cairese, impreziosita da ottimi interventi dei fratelli Quattrocchi.

Nel post-partita, il manager Bellino ha espresso grande soddisfazione: «Si tratta di due vittorie che valicano il semplice punteggio, in quanto conseguite fedelmente alla filosofia che ci ha accompagnato per tutta l'andata: garantire uno spazio a ciascun atleta della rosa. Non è un obiettivo banale da perseguire considerando i vincoli dei regolamenti e le situazioni di gara, ma è proprio questo approccio che ci ha permesso di plasmare un gruppo coeso e numeroso».

Il cammino della Cairese proseguirà sabato 3 ottobre in trasferta a Boves, per poi chiudere il percorso in Coppa Piemonte sabato 17 ottobre con il triangolare casalingo a Cairo.