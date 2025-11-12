Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Quarti di finale in palio, stasera Cengio - Albingaunia e Old Boys Rensen - Speranza

La vittoria dell'Olimpic sul Valsecca ha aperto ufficialmente gli ottavi di ritorno di Coppa Liguria di Prima Categoria.

Il programma sarà frastagliato fino alla prossima settimana, ma tutte le squadre ponentine scenderanno in campo stasera.

Uno delle gare più intriganti, al netto della fisiologica rotazione dei rispettivi organici, sarà Cengio - Albingaunia (ore 20:00): i granata stanno volando in campionato, mentre i bianconeri sono alle prese con il primo momento complicato della loro giovane storia. La squadra di Poggi riparte però dall'1-0 del Riva.

Vantaggio contenuto, ma altrettanto prezioso, quello dello Speranza sull'Old Boys Rensen. Il successo di due settimane fa per due reti a una regala un importante plus alla squadra di Pisano (in campo alle 21:00).

Pronostico tutto a favore della Virtus Sanremese, infine, contro l'Ospedaletti. I matuziani inizieranno domani sera la partita sul campo amico (ore 20:30) con ben tre reti di vantaggio sugli orange.



Il programma completo

Valsecca - Olimpic 0-2 (qualificata Olimpic)



Mercoledì 12 novembre

Ore 20:00

Cengio - Albingaunia

Lavagna - Bru Borg Lux



Ore 20:15

Cadimare - Lerici



Ore 21:00

Old Boys Rensen - Speranza



Giovedì 13 novembre 20.30

Borgoratti - Torriglia

Virtus Sanremese - Ospedaletti





Mercoledì 19 Novembre

San Lorenzo Della Costa - Atletico Quarto