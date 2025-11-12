 / Calcio

Calcio | 12 novembre 2025, 11:21

Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Quarti di finale in palio, stasera Cengio - Albingaunia e Old Boys Rensen - Speranza

In campo domani la Virtus Sanremese contro l'Ospedaletti

Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Quarti di finale in palio, stasera Cengio - Albingaunia e Old Boys Rensen - Speranza

La vittoria dell'Olimpic sul Valsecca ha aperto ufficialmente gli ottavi di ritorno di Coppa Liguria di Prima Categoria.
Il programma sarà frastagliato fino alla prossima settimana, ma tutte le squadre ponentine scenderanno in campo stasera.

Uno delle gare più intriganti, al netto della fisiologica rotazione dei rispettivi organici, sarà Cengio - Albingaunia (ore 20:00): i granata stanno volando in campionato, mentre i bianconeri sono alle prese con il primo momento complicato della loro giovane storia. La squadra di Poggi riparte però dall'1-0 del Riva.

Vantaggio contenuto, ma altrettanto  prezioso, quello dello Speranza sull'Old Boys Rensen. Il successo di due settimane fa per due reti a una regala un importante plus alla squadra di Pisano (in campo alle 21:00).

Pronostico tutto a favore della Virtus Sanremese, infine, contro l'Ospedaletti. I matuziani inizieranno domani sera la partita sul campo amico (ore 20:30) con ben tre reti di vantaggio sugli orange.
 

Il programma completo
Valsecca - Olimpic 0-2 (qualificata Olimpic)
 

Mercoledì 12 novembre

Ore 20:00
Cengio - Albingaunia
Lavagna - Bru Borg Lux
 

Ore 20:15
Cadimare - Lerici
 

Ore 21:00
Old Boys Rensen - Speranza
 

Giovedì 13 novembre 20.30

Borgoratti - Torriglia 

Virtus Sanremese - Ospedaletti

 

Mercoledì 19 Novembre 
San Lorenzo Della Costa - Atletico Quarto

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium