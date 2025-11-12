Pallanuoto. C'è tanta Rari nel Settebello, Del Lungo torna a difesa dei pali azzurri

Sandro Campagna mischia le carte e apre di fatto un nuovo corso per il Settebello.
Come tradizione non manca una folta rappresentanza della Rari Nantes Savona, con ben 5 giocatori biancorossi precettati per il collegiale che si terrà a Ostia dal 23 al 26 novembre, segno del riconoscimento fatto non soltanto con i giovani del tecnico Alberto Angelini.
Se, infatti, per quanto concerne Davide Occhione, Andrea Condemi e il mancino Alessandro Gullotta spicca l'ormai tradizionale lavoro sui giovani di coach Angelini, stupisce il rientro tra i pali azzurri del portiere Marco Del Lungo, tagliato dagli scorsi Mondiali di Singapore a favore dell'ex biancorosso Nicosia (non convocato a questo giro). Una chiamata più che meritata, complice l'avvio di stagione ad altissimi livelli dell'estremo difensore. Nel lotto dei partenti verso Ostia ci sarà ovviamente anche il centroboa Lorenzo Bruni.
Tornando alla stretta cronaca, alla Zanelli tutte le attenzioni sono concentrate sull'Euro Cup. Si giocherà domani a Bucarest contro la Steaua (ore 20:00), il terzo turno del gruppo Ddopo i successi di Berlino e con i serbi del Sabac nell'impianto di Corso Colombo. I biancorossi potrebbero in caso di vittoria già compiere un passo in avanti verso la qualificazione al turno (in programma a marzo) fra le prime due classificate di ogni raggruppamento.