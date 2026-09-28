Outdoor | Cammino del Ponente da Arenzano a Varazze: passi condivisi per dializzati, trapiantati, operatori sanitari e cittadini

Camminare insieme, condividere un percorso e trasformare ogni passo in un’occasione per parlare di salute renale, trapianto e donazione di organi.

È questo lo spirito del Cammino del Ponente, l’iniziativa promossa da ANED APS - Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto, in sinergia con la Clinica Nefrologica Dialisi e Trapianto del Policlinico San Martino di Genova, in programma domenica 11 ottobre 2026 lungo la costa ligure e aperta a dializzati, trapiantati, operatori sanitari e a tutta la cittadinanza.

Appuntamento alle 8.45 ad Arenzano, presso il porticciolo, per poi trasferirsi a Varazze e Cogoleto ed incamminarsi sulla ciclabile Viale Europa tornando insieme verso Arenzano passando per Cogoleto, tutto in riva al mare. L’arrivo del percorso completo è previsto intorno alle ore 13, seguito dai saluti finali. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza previa iscrizione presso i punti di riferimento ANED. Un cammino accessibile e condiviso che vuole riportare l’attenzione sull’importanza dell’attività fisica e della prevenzione anche per le persone che convivono con una malattia renale e, allo stesso tempo, creare un momento di condivisione, tra pazienti, persone trapiantate, professionisti della sanità e cittadini, aperto all’intera comunità. La manifestazione ha carattere motorio-ricreativo e non competitivo.



Un’iniziativa che coinvolge il territorio

Il Cammino del Ponente vede il coinvolgimento dei Comuni di Arenzano, Cogoleto e Varazze e di realtà sanitarie, scientifiche e associative del territorio. Nel materiale dell’iniziativa figurano, tra gli altri, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, ASL 3, Centro Regionale Trapianti Liguria e Società Italiana di Nefrocardiologia, insieme ad altre organizzazioni che hanno aderito permettendo la realizzazione del progetto. In caso di allerta meteo arancione o rossa la manifestazione sarà annullata.