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Calcio | 28 settembre 2026, 11:35

Calcio | Albissole. Il Faraggiana resta stregato, la Sammargheritese vince nel finale

Calcio | Albissole. Il Faraggiana resta stregato, la Sammargheritese vince nel finale

Seconda sconfitta interna consecutiva in questo avvio di campionato per l'Albissole.

La squadra di Cattardico ha dovuto cedere le armi a dieci minuti dal termine del match a causa della rete realizzata da Casanova.

I ceramisti non sono stati nemmeno fortunati, la conclusione di Freccero è stata infatti fermata dalla traversa.

ALBISSOLE – SAMMARGHERITESE 0-1

Marcatore 80' Casanova

Albissole: Pastorino, Barisone, Moscatelli (81' Bonanni F.), Chiarlone, Freccero (77' Cuka), Basso (81' Pare), Vierci (77' Turone), Dorno, Giulii (70' Pescio), Campelli, Invernizzi. 

Allenatore:  Cattardico.

 

Sammargheritese: Pagliarulo, Ditillo, Sinatra (83' Moladori), Battaglia Busacca E., Chiappe, Vaccarezza, Virtuosi (90' Gallotti), Mallamace (60' Casanova), Tomè (73' Mazzolini E.), Sacco, Marrale M. (68' Massone). 

Allenatore: Giacobbe.

Arbitro: Fousfos di Albenga.

Redazione

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