Calcio | Ceriale. Mambrin agrodolce dopo la sconfitta con il Borgo Incrociati: "PEccato non aver trasformato in gol i momenti positivi"

La Prima Squadra esce sconfitta 2-1 dal campo del Borgo Incrociati nella seconda giornata del campionato di Promozione 2026/2027.



Le parole di Mister Marco Mambrin:

“Nella prima mezz’ora siamo riusciti a fare bene le cose che avevamo preparato, infatti a fine primo tempo ho detto ai ragazzi di essere meno emotivi e più convinti delle cose che proviamo, perché quando le mettiamo in pratica riescono e ci fanno avere occasioni e dominio del gioco.

Ci è mancato tradurre i buoni momenti di inerzia della gara in reti, perché le occasioni non sono mancate. Sui pali e sul fuorigioco, che pare un abbaglio dell’assistente, non posso dire nulla ai miei ragazzi.

Sul gol da piazzato, invece, è un momento della gara che annulla tutto: dominio del gioco e inferiorità numerica. Dobbiamo lavorarci tanto, perché tante partite equilibrate vengono cambiate da una palla inattiva.

Segnali positivi, perché il pareggio sarebbe stato meritato senza alcun dubbio, contro una squadra che non conoscevamo a fondo ma con individualità importanti per questo campionato. Il curriculum di Miracoli parla da sé.

Riporteremo a Genova la nostra identità di gioco e le nostre modalità, contro la Sestrese, una delle squadre accreditate per la vittoria finale. Sarà una settimana in cui le energie tra di noi dovranno essere positive, nonostante il risultato che ci amareggia.”