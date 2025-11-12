Calcio. Gol e assist all'esordio per Sauro Ascheri: "Siamo tesi, ma il punto con il Serra Riccò è comunque importante" (VIDEO)

La carta d'identità recita 2009 nello spazio dedicato all'anno di nascita, ma Sauro Ascheri è riuscito ad analizzare con grande maturità il momento complicato che sta attraversando il Ceriale.
La squadra fa fatica a giocare a testa sgombra, condizionata dall'ultimo posto in classifica, ma anche in una giornata non delle migliori, il punto contro il Serra Riccò va comunque archiviato con moderata soddisfazione.
Il tutto impreziosito dall'esordio in Prima Squadra, accompagnato da una rete e un assist nel rocambolesco 4-4 del Merlo.