 / Calcio

Calcio | 12 novembre 2025, 17:35

Calcio dilettantistico. La Lnd apre un nuovo canale telegram con psicologo e nutrizionista

Calcio dilettantistico. La Lnd apre un nuovo canale telegram con psicologo e nutrizionista

Nasce il canale Telegram ufficiale “Serenis x Lega Nazionale Dilettanti”, un nuovo spazio digitale per parlare di salute mentale, alimentazione e benessere nel mondo del calcio dilettantistico.

Ogni settimana la community potrà ricevere contenuti esclusivi, consigli pratici e risposte alle proprie domande grazie alla partecipazione di una psicologa e di una nutrizionista del team Serenis.

L’iniziativa si inserisce nella collaborazione tra Serenis, Mental Health Partner della Lega Nazionale Dilettanti, e la LND stessa, con l’obiettivo di creare un luogo di ascolto e confronto, dove le ragazze e i ragazzi possano trovare spunti utili per prendersi cura di sé dentro e fuori dal campo.

Il canale telegram sarà online da oggi a questo link: bit.ly/4qWlEpu

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium