Tennistavolo | Golden di Toirano: Tommaso Trucco e Erica Siccardi tra i vincitori

La Coppa Liguria 2026/2027 è partita da Toirano dove, al palazzetto dello sport, la ASD Toirano ha organizzato la prima prova Golden. L'evento contribuiva ad assegnare i punteggi per la classifica che fungerà da graduatoria per la qualificazione al Criterium dei Campionati Italiani Giovanili 2027.

La partecipazione è stata numerosa: 38 i giovani partecipanti, nati tra il 2007 e il 2017. Il Villaggio Sport è stata la società che ha iscritto più atleti, ben 14, seguita da Tennistavolo Savona con 9, Tennistavolo Genova con 7, Gstt Bordighera con 5, Arma di Taggia, Vallecrosia e Toirano con 1.

Sotto la direzione del giudice arbitro Francesca Brea, si sono disputate 8 gare di singolo e nell'arco della giornata sono state giocate ben 138 partite. La società chiavarese ha vinto cinque dei tornei in programma; un primo posto ciascuno per Savona, Bordighera e Toirano.

Partiamo dai più piccoli. L'Under 11 maschile ha visto primeggiare Lorenzo Forte (Bordighera) che ha vinto tutti e 5 gli incontri giocati; secondo Mario Trovini (Villaggio), terzo Ethan Monaco (Bordighera), quarto Nicholas Monaco (Bordighera), quinto Filippo Norese (Villaggio), sesto Romeo Ielmini (Villaggio).

Nell'Under 11 femminile primo posto per Tetiana Goncharenko (Villaggio); seconda classificata Erica Siccardi (Toirano), terza Vira Goncharenko (Villaggio).

Nell'Under 13 maschile successo, senza cedere nemmeno un set, di Tommaso Trucco (Savona). Seconda posizione per Gabriele Scibilia (Vallecrosia), terza per Enea Bozzo (Villaggio). Quarto Gabriele Rizzo (Bordighera) e, a seguire, Matteo Raimondo (Bordighera), Edoardo Campodonico (Villaggio), Giulio Elbay (Villaggio).

L'Under 15 maschile ha visto salire sul gradino più alto del podio Francesco Pareti (Villaggio), che ha vinto tutti gli incontri giocati. Secondo classificato Giuseppe Orsi (Savona), terzo Emanuele Simone (Savona), quarto Lorenzo Migone (Genova). Seguono, nell'ordine, Simone Chiesa (Villaggio), Alessio Di Blasi (Savona), Noah Anfossi (Arma di Taggia).

Emma Bonino (Villaggio) è la vincitrice dell'Under 15 femminile; seconda classificata Chiara Carvelli (Genova), terza Carlotta Manfrino (Savona).

Nell'Under 17 maschile en plein di vittorie senza perdere set da parte di Matteo Marani (Villaggio); seconda posizione per Raoul Fabio Cavanna (Genova), terza per Graziano Sangrali (Savona), seguiti da Gabriele Lanza (Genova), Giacomo MInolfo Fontana (Villaggio) e Simone Perria (Savona).

Chiusura con i due tornei Under 21, aperti a tutti i nati dal 2005 in poi tesserati in Liguria.

Nel femminile, vincendo tutti e quattro gli incontri, si è imposta Erica Siccardi (Toirano). Seconda classificata Tetiana Goncharenko (Villaggio), terza Carlotta Manfrino (Savona), quarta Chiara Carvelli (Genova), quinta Vira Goncharenko (Villaggio).

Nel torneo maschile, con 26 partecipanti, vittoria di Matteo Marani (Villaggio), in finale su Giuseppe Orsi (Savona), secondo. Terzo posto per Tommaso Trucco (Savona), quarto per Raoul Fabio Cavanna (Genova).

Nei quarti di finale si sono piazzati Alberto Manfrino (Savona), Leonardo Alessandri (Villaggio), Emanuele Simone (Savona), Francesco Pareti (Villaggio).

La prossima prova Golden della Coppa Liguria verrà disputata domenica 29 novembre.