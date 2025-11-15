 / Calcio

Calcio | 15 novembre 2025, 11:10

Calcio, Prima Categoria B. Lo Speranza punta in altro contro il Voltri 87, saranno cinque gli incontri pomeridiani

In attesa di novità sul fronte meteo, è in rampa di lancio l'ottava giornata del girone B di Prima Categoria.

Il programma del sabato vedrà cinque incontri nella finestra pomeridiana, tra i quali spicca per la nostra provincia Voltri - Speranza.

La squadra di mister Davide Pisano sta macinando punti e risultati, fermata solamente all'esordio dalla corazzata Olimpic, e un eventuale successo odierno potrebbe proiettare i rossoverdi addirittura al secondo posto.

Rimanendo nelle zone alte attenzione a Multedo - Sciarbo & Cogo e Rabona - Dinamo Apparizione.

La vincente di Bolzanetese - Old Boys potrà lasciare la zona medio - bassa della classifica, mentre Audace - Valsecca completerà il programma alle 16:30.

Redazione

