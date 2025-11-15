Calcio, Allerta Meteo Arancione. Dovrebbero essere almeno sedici i rinvii d'ufficio per l'area ponentina

Sono ben sedici le partite per le quali si attende l'ufficialità del rinvio da parte della Lega Nazionale Dilettanti che coinvolgono i campionati dove militano le squadre poenntine
A seguire l'elenco delle partite coinvolte dalla chiusura automatica degli impianti durante gli orari in cui vige l'allerta arancione, come segnalato dal regolamento del Comitato Regionale Ligure.
Per le altre gare si attendono le disposizioni delle altre amministrazioni comunali (alcune in tal senso si stanno già muovendo), ma come sempre in queste occasioni faranno fede le comunicazioni ufficiali da parte del CR Liguria.
SERIE D
Celle Varazze - Asti
Vado - Gozzano
ECCELLENZA
Pietra Ligure - Arenzano
San Francesco Loano - Sporting Taggia
PROMOZIONE
Albissole - Masone
Finale - Bragno
Legino - Sampierdarenese
Pontelungo - Little Club
Serra Riccò - Baia Alassio Auxilium
PRIMA CATEGORIA A
Ospedaletti - Ventimiglia
Virtus Sanremese - Quiliano & Valleggia
PRIMA CATEGORIA B
Veloce - Rossiglionese
SECONDA CATEGORIA A
Sanremo 2000 - Argentina Arma
SECONDA CATEGORIA B
Giusvalla - Priamar
Spotornese - Mallare