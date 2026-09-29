Calcio | Si completa il domino delle panchine ponentine, Luca Oneglio passa alla Juniores Nazionale della Sanremese

La nota del club matuziano:
Luca Oneglio è il nuovo Mister che guiderà la Juniores Nazionale della Sanremese per il resto della stagione. Per il tecnico si tratta di un ritorno in bianco-azzurro e dell’inizio del suo quarto campionato alla guida di una formazione Juniores Nazionale, dopo un percorso maturato prevalentemente nel settore giovanile.
Oneglio muove i primi passi in panchina come vice dell'attuale Responsabile Stragapede proprio alla Sanremese, per poi proseguire il proprio percorso in società del territorio. Successivamente arriva l’esperienza nel settore giovanile della Sampdoria, torna alla Sanre ma nello staff di Giannini in prima squadra, poi lo vuole Tufano alla Primavera del Torino e la stagione scorsa gli viene affidata la formazione della 1°squadra del Ventimiglia con la quale conquista il passaggio di categoria.
Adesso una nuova chiamata della Sanremese e un'altra sfida nel campionato nazionale.
"𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘰𝘳𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 Sanremese 𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘧𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘑𝘶𝘯𝘪𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘕𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦. 𝘈𝘳𝘳𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘢 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘵𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘰."