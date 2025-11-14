 / Calcio

Calcio | 14 novembre 2025, 19:04

Calcio, Eccellenza. La decima giornata ha le sue designazioni, ecco gli arbitri e gli assistenti

Ucci dirigerà Pietra Ligure - Arenzano

CAMPOMORONE SANT’OLCESE – RIVASAMBA H.C.A.

Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)
Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)
 

CARCARESE – BUSALLA CALCIO

Arbitro: Nicola Mascelloni (Grosseto)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – MILLESIMO CALCIO

Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Matthias Crisafulli (Genova)
Assistente 2: Anton Giulio Ermini (Genova)
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO – ATHLETIC CLUB ALBARO

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
 

GOLFOPARADISO PRO RECCO C.A. – VOLTRESE VULTUR SSDARL

Arbitro: Luca Cattaneo (Novara)
Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)
Assistente 2: Melis Filangieri (Chiavari)
 

MOLASSANA BOERO A.S.D. – FEZZANESE

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)
 

PIETRA LIGURE 1956 – ARENZANO FOOTBALL CLUB

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Mario Preci (Savona)
Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)
 

SAN FRANCESCO LOANO – SPORTING TAGGIA SANREMO

Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Giorgio Galante (Genova)
Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)

