Kick Boxing Savate Savona | Doppio bronzo per Aurora Minasso e Mattia Pirotto ai Campionati Europei di Savate Combat

L’avventura della ASD Kick Boxing Savate Savona ai Campionati Europei di Savate Combat 2026, disputati a Plovdiv (Bulgaria) dal 24 al 27 settembre, si è conclusa con la conquista di due prestigiose medaglie di bronzo.

A firmare l'impresa sono stati Aurora Minasso e Mattia Pirotto, entrambi autori di un ottimo percorso continentale. Per la Minasso, impegnata nella categoria Senior -65 kg, questo bronzo conferma il suo valore ai vertici internazionali, arricchendo un palmarès che la vedeva già medaglia d'argento mondiale Junior nel 2023. Per Mattia Pirotto, in gara nei Junior -60 kg, si è trattato invece di un brillante esordio assoluto con la maglia azzurra: alla sua prima convocazione in Nazionale, il giovane atleta ha subito centrato il podio, coronando il percorso di crescita seguito con il club ligure.

Un doppio successo che premia il costante lavoro della ASD Kick Boxing Savate Savona nel far emergere talenti su scala internazionale. A guidare la spedizione azzurra a Plovdiv c'era anche il maestro Andrea Scaramozzino, tecnico della società savonese, presente nel prestigioso ruolo di Chef de Délégation della Nazionale Italiana Federkombat, affiancato dai Direttori Tecnici Nazionali Alessandro Zini e Domenico Iaia (settore Junior) e Stefano Masani e Mirko Anelli (settore Senior).



Positivi anche i risultati complessivi della squadra azzurra:

Giada Pappadà: qualificata per la finale europea (contro la Francia) in programma entro la fine dell'anno;

Clara Barbieri (-56 kg Jr): medaglia d'argento;

Samuele Campestre (-70 kg Jr): medaglia di bronzo;

Beatrice Russo (-52 kg Senior): medaglia di bronzo;

Mattia Fornaro (-65 kg Senior): medaglia di bronzo.