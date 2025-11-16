 / Calcio

Calcio | 16 novembre 2025, 17:55

Calcio, Eccellenza. Il Busalla passa a Carcare ed è la nuova capolista, Millesimo a reti bianche con il Bogliasco

Il Campomorone supera il Rivasamba, nessuna rete in Molassana - Fezzasese, un punto per Genova Calcio e Athletic

Sei squadre compatte in appena sette punti, con la possibilità che il Pietra Ligure possa unirsi al gruppone a patto di fare suo il recupero con l'Arenzano.

Il campionato di Eccellenza continua a viaggiare nel segno dell'equilibrio e i risultati odierni stanno lì a dimostrarlo.

Preziosissimo il successo del Busalla sulla Carcarese, che si consola con il ritrovato Brignone: i gol di Piccardo e Curabba valgono il primo posto in solitaria per i genovesi.

Tre punti pesanti anche per il Campomorone sul Rivasamba, il gol di Rezi al settantesimo permette al team di Corradi di agganciare la Fezzanese (stoppata sullo 0-0 dal Molassana) al secondo posto.

Nessun gol anche per Bogliasco - Millesimo, mentre il botta e risposta tra Pagano e Costa ha deciso le sorti di Genova Calcio - Athletic.

Redazione

