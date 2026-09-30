Calcio | Gli ex Vado puniscono l'Imperia. L'Alessandria batte i nerazzurri con Tiana e Alfiero

È dell’Alessandria il recupero della quarta giornata del girone A. I grigi, oggi in maglia granata, superano 2-1 l’Imperia al Moccagatta al termine di una partita nella quale i padroni di casa hanno costruito a più riprese i presupposti per il successo, pur dovendo soffrire nel finale.

L’Imperia ha alternato momenti positivi (soprattutto nel primo tempo) ad altri più difficili, riuscendo comunque a tenere aperta la partita fino all’ultimo. Dopo il gol che ha riacceso le speranze nerazzurre, infatti, la squadra di casa ha rischiato di essere raggiunta, con il palo colpito da Costantini al 93’ a negare quello che sarebbe stato un pareggio ormai insperato.

Il primo squillo arriva al 5’, con Margiotta che prova la conclusione dalla distanza senza inquadrare la porta. Al 9’ l’Imperia costruisce un’altra buona occasione: Bresciani sfonda sulla sinistra e, dopo un rimpallo, la palla arriva a Margiotta, che calcia di prima intenzione trovando soltanto l’esterno della rete.

L’Alessandria prende progressivamente campo. Al 13’ Galliani cerca Diop con un cross troppo lungo, mentre al 15’ D’Iglio, dopo aver vinto un duello con Margiotta, prova un tiro-cross mancino indirizzato verso il secondo palo: Sourzac è attento e devia in corner.

I padroni di casa continuano a spingere e al 19’ Tiana trova Rizzo con un cross dalla destra. Il colpo di testa viene però bloccato a terra da Sourzac. L’Imperia risponde al 24’ con una bella azione sviluppata per vie centrali: Bresciani riesce a servire Carella nonostante la marcatura, ma il sinistro del giocatore nerazzurro termina a fil di palo.

Nel finale di primo tempo l’Alessandria torna a rendersi pericolosa. D’Iglio calcia alto al 30’, poi al 39’ sfiora la traversa direttamente su punizione dai 25 metri. Un minuto più tardi è Benedetto, di testa, ad andare vicino al vantaggio. Dopo un minuto di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa si apre con una grande occasione per l’Imperia. Al 47’ Diagne percorre circa quaranta metri palla al piede, resiste anche al tentativo di Welbeck di fermarlo e arriva davanti a Sourzac, ma la conclusione passa a pochi centimetri dal palo.

L’Alessandria risponde immediatamente e al 49’ Tiana, servito da Rizzo al termine di un contropiede, calcia alto. Due minuti più tardi Welbeck, sugli sviluppi di un corner, impegna Anino con un destro deviato sopra la traversa.

Al 53’ arriva il vantaggio dei grigi. Rizzo entra in area e calcia, la conclusione viene respinta e la palla si impenna. Tiana si coordina e con un destro al volo batte Sourzac per l’1-0.

L’Imperia prova a reagire con Margiotta, che al 56’ calcia dalla sinistra senza trovare la porta. I nerazzurri faticano però a dare continuità alla propria azione e al 65’ rischiano nuovamente di capitolare: Lazzarini mette Diop davanti a Sourzac, che salva i suoi con un intervento decisivo.

Al 72’ l’Imperia torna in avanti con Fofana, ma il suo sinistro, strozzato, non crea problemi ad Anino. Quattro minuti più tardi l’Alessandria trova il raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Alfiero, entrato da poco, si libera in area piccola e di testa firma il 2-0.

La partita sembra indirizzata, ma l’Imperia trova subito la forza per riaprirla. Al 78’ Margiotta serve Fofana, che si aggiusta il pallone e calcia: Anino respinge, ma sugli sviluppi del successivo corner è ancora Fofana a trovare la deviazione vincente per il 2-1.

Il finale diventa così più combattuto. L’Alessandria prova a mantenere il possesso nella metà campo avversaria e all’87’ Morganti conclude di poco a lato. Un minuto più tardi Margiotta ha una buona opportunità per il pareggio, ma il suo tiro si perde a pochi centimetri dal palo, con Anino che controlla la traiettoria.

L’incredibile occasione per il 2-2 arriva al 93’. Carella mette un pallone in mezzo, la difesa dell’Alessandria respinge e Costantini raccoglie al limite dell’area, calciando verso la porta: la conclusione si stampa sul palo. È l’ultimo grande brivido della partita.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio. L’Alessandria conquista così tre punti al Moccagatta, mentre l’Imperia esce dal campo a mani vuote dopo aver sfiorato nel finale un pareggio che, per come si era sviluppata la gara, sarebbe stato particolarmente significativo.

Per i nerazzurri l'attenzione si sposta ora sulla prossima giornata: domenica è in programma la trasferta sul campo del Lascaris.

Nell'altra gara di giornata il Chisola è riuscito a riequilibrare i conti con il Borgosesia. Il gol del 2-2 è stato realizzato nel finale da Garbellini.



