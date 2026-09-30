Calcio | San Michele Albenga: sollevati dall'incarico Torregrossa e Rotiroti, in arrivo Daniele Poggi sulla panchina dei blu

E' già terminata l'esperienza sulla panchina della San Michele Albenga per Davide Torregrossa e Davide Rotiroti.
Dopo i rumor circolati ieri, stamattina la società del presidente Cesare Renzini ha confermato la rottura tra le parti.
Ecco la nota:
L'Asd San Michele Calcio Albenga comunica l'interruzione del rapporto di conduzione tecnica con i mister Davide Torregrossa e Davide Rotiroti.
La Società nel ringraziarli per il lavoro svolto gli augura le migliori soddisfazioni in ambito sportivo.
Per quanto riguarda la successione, il nome più gettonato è quello di Daniele Poggi, ex allenatore dell'Albingaunia.