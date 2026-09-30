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Calcio | 30 settembre 2026, 08:32

Calcio | San Michele Albenga: sollevati dall'incarico Torregrossa e Rotiroti, in arrivo Daniele Poggi sulla panchina dei blu

Calcio | San Michele Albenga: sollevati dall'incarico Torregrossa e Rotiroti, in arrivo Daniele Poggi sulla panchina dei blu

E' già terminata l'esperienza sulla panchina della San Michele Albenga per Davide Torregrossa e Davide Rotiroti.

Dopo i rumor circolati ieri, stamattina la società del presidente Cesare Renzini ha confermato la rottura tra le parti.
 

Ecco la nota:

L'Asd San Michele Calcio Albenga comunica l'interruzione del rapporto di conduzione tecnica con i mister Davide Torregrossa e Davide Rotiroti.

La Società nel ringraziarli per il lavoro svolto gli augura le migliori soddisfazioni in ambito sportivo.
 

Per quanto riguarda la successione, il nome più gettonato è quello di Daniele Poggi, ex allenatore dell'Albingaunia.

Redazione

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