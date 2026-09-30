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Calcio | 30 settembre 2026, 11:08

Calcio | Serie D. E' il giorno di Alessandria - Imperia, alle 15:00 anche la conclusione di Chisola - Borgosesia

Calcio | Serie D. E' il giorno di Alessandria - Imperia, alle 15:00 anche la conclusione di Chisola - Borgosesia

Buona parte del calendario del girone A di Serie D, verrà riallineato nel pomeriggio odierno.
In attesa del recupero tra Bra e Celle Varazze, fissato per la prossima settimana, oggi si disputerà uno degli incontri più intriganti dell'intero campionato: Alessandria - Imperia.

Le squadre di Sesia e Lerda puntano a un campionato d'alta fascia e sono reduci dal doppio successo contro Asti e Fezzanese.

Il match prenderà il via al Moccagatta alle 15:00, il medesimo orario di Chisola - Borgosesia. La gara era stata interrotta al 68' minuto a causa di un infortunio all'arbitro. Il match riprenderà sul 2-1 a favore degli ospiti.


 

Redazione

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