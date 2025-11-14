 / Calcio

Calcio | 14 novembre 2025, 19:02

Calcio, Promozione. Le terne del fine settimana, gli arbitri e gli assistenti della decima giornata

Cambiaso dirigerà Finale - Bragno

ALBISSOLE 1909 – MASONE

Arbitro: Francesco Righetti (Genova)

Assistente 1: Luca Agresta (Genova)

Assistente 2: Francesco Da Canal (Genova)
 

CA DE RISSI SG – SESTRESE BOR. 1919

Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)

Assistente 1: Francesco D'Andria (Chiavari)

Assistente 2: Giorgio Minniti (Genova)
 

FINALE LIGURE – NEW BRAGNO CALCIO

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)

Assistente 2: Adnane Raddouh (Imperia)
 

LEGINO 1910 – SAMPIERDARENESE

Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)

Assistente 1: Jacopo Ruggiero (Genova)

Assistente 2: Filippo Conti (Genova)
 

PONTELUNGO 1949 – LITTLE CLUB JAMES

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)

Assistente 1: Filippo Masini (Genova)

Assistente 2: Lorenzo Pecunia (Genova)
 

PRAESE 1945 – CERIALE CALCIO

Arbitro: Alessio Carrea (Genova)

Assistente 1: Luigi Arado (Genova)

Assistente 2: Davide Biggi (Genova)
 

SERRA RICCO' 1971 – BAIA ALASSIO AUXILIUM

Arbitro: Stefano Romero (Savona)

Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)

Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)
 

SUPERBA CALCIO 2017 – SAVONA F.B.C. 1907

Arbitro: Cesare Sandri (La Spezia)

Assistente 1: Francesco Monaci (Genova)

Assistente 2: Francesco Selmi (Chiavari)

