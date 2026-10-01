Albenga | Nuovi spazi sportivi per l'Itis: tra le ipotesi il recupero dell’area dell’ex tensostruttura di Campochiesa

Un sopralluogo per fare il punto sugli spazi esterni del plesso scolastico di Campochiesa e sulle possibili soluzioni per renderli nuovamente fruibili agli studenti.

Sono stati il vicepresidente facente funzioni della Provincia di Savona, Demis Aghittino, e il dirigente dell’Ufficio tecnico provinciale per l’edilizia scolastica a vagliare, insieme alla dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei”, Lara Paternieri, a vagliare le opportunità percorribili per dare all’Itis nuovi spazi da dedicare allo sport.

Tra i punti esaminati c’è anche lo spazio retrostante l’istituto, dove in passato era presente una tensostruttura a copertura del campo d’atletica, successivamente smantellata. L’area è attualmente di proprietà privata e durante il sopralluogo sono state valutate le possibilità di ripristino e valorizzazione del sedime.

L’obiettivo è individuare una soluzione che possa restituire agli studenti spazi rinnovati e un impianto destinato a diverse attività. Una volta verificata la possibilità di mettere in sicurezza l’area secondo gli standard previsti, lo spazio potrebbe essere destinato alle attività di scienze motorie, con la possibilità di praticare discipline come pallacanestro e pallavolo.