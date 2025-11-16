Calcio dilettantistico. Il quadro definitivo dei rinvii

SERIE D
Celle Varazze - Asti
Imperia - Cairese
Sestri Levante - Chisola
Vado - Gozzano
ECCELLENZA
Golfoparadisoprorecco - Voltrese
Pietra Ligure - Arenzano
San Francesco Loano - Sporting Taggia
PROMOZIONE A
Albissole - Masone
Finale - Bragno
Legino - Sampierdarenese
Pontelungo - Little Club
Serra Riccò - Baia Alassio Auxilium
Superba - Savona
PRIMA CATEGORIA A (tutti gli incontri)
Ospedaletti - Ventimiglia
Virtus Sanremese - Quiliano & Valleggia
Andora - Camporosso
Golfo Dianese 1923 - Borghetto 1968
Oneglia - San Filippo Neri Yepp (recupero giovedì 20 novembre, ore 20:30)
Dego - Albingaunia
Cengio - Cisano
Altarese - Bordighera
PRIMA CATEGORIA B
Veloce - Rossiglionese
Campese - Virtus Don Bosco
SECONDA CATEGORIA A
Oneglia Under 21 - Riva Ligure
Villanovese - Albingaunia Under 21
San Bartolomeo CErvo - Golfodianese B
Real Santo Stefano - Carlin's Boys
SECONDA CATEGORIA B (rinviato l'intero programma domenicale)
Bardineto - Murialdo
Giusvalla - Priamar
Plodio - Nolese
Rocchettese - Pallare
Spotornese - Mallare