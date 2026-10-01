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Calcio | 01 ottobre 2026, 11:35

Calcio. Matteo Pastorino rescinde con il Vado, ufficiale l'approdo al Sestri Levante

Calcio. Matteo Pastorino rescinde con il Vado, ufficiale l'approdo al Sestri Levante

E' stata confermata nella giornata di ieri la rescissione tra il Vado e mister Matteo Pastorino, esonerato poche settimane fa dalla guida della Prima Squadra rossoblu.

I tempi di attesa per il ritorno in panchina dell'allenatore genovese sono stati infatti strettissimi.

Il Sestri Levante ha annunciato l'ingaggio del nuovo mister, pronto a raccogliere il testimone da Alberto Ruvo.

Il prossimo impegno in calendario per il Sestri Levante è fissato per domenica prossima, in casa del Borgosesia.

L'annuncio ufficiale:

L’U.S. Sestri Levante 1919 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Matteo Pastorino.

Dopo un percorso nel settore giovanile della Sampdoria, dall’Under 16 fino alla Primavera blucerchiata, Pastorino ha iniziato in Serie D sulla panchina del Ligorna dove è rimasto due stagioni: nella passata stagione ha guidato i genovesi al secondo posto con 72 punti, conquistando poi la vittoria dei play-off del girone. Pastorino è reduce dalla recente esperienza sulla panchina del Vado in Serie C.

L’U.S. Sestri Levante 1919 porge un caloroso benvenuto al mister.

Redazione

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