Calcio, Seconda Categoria A. Rinviati quattro incontri, si giocherà solo un match

Sanremo 2000 - Argentina Arma: è questa l'unica partita che verrà disputata nel Girone A del campionato di Seconda Categoria.
A sancirlo è stato il comunicato pubblicato ieri sera dalla Delegazione di Imperia del CR Liguria.
Non si disputaranno quindi nel pomeriggio Oneglia - Riva Ligure, Real Santo Stefano - Carlin's Boys, San Bartolomeo Cervo - Golfodianese e Villanovese - Albingaunia.
Nessun problema, invece, per l'anticipo di ieri vinto 6-3 dal Vallecrosia Academy cul campo del Camporosso Under 21.