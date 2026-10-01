Calciomercato | Carcarese, tesserato l'ex Bayern Ifesinachi Sunday, occhi aperti anche su Calcagno

La Carcarese continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di ampliare e completare la rosa a disposizione di mister Valmati.
Tra le piste emerse nelle ultime ore c'è quella che porta a Federico Calcagno, centrocampista classe 2005 attualmente in forza al Celle Varazze. Si tratta, al momento, di un interesse che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, con il club valbormidese che continua a monitorare la situazione.
Un'operazione è invece già stata definita. La Carcarese ha infatti completato il tesseramento di Ifesinachi Sunday, esterno offensivo classe 2008.
Il giovane attaccante può vantare un percorso formativo di particolare rilievo, avendo anche vestito la maglia delle giovanili del Bayern Monaco. Un innesto che aggiunge una nuova soluzione al reparto offensivo della formazione valbormidese.