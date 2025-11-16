 / Calcio

Calcio, Promozione. Crisi nera per il Ceriale, la Praese scavalca in testa la Sestrese

Verdestellati battuti dal Ca de Rissi

Non è bastata al Ceriale la doppietta di Renda

Sono stati solo due gli incontri pomeridiani nel girone A di Promozione, ma dall'esito calcisticamente pesante in entrambi i casi.

La Praese acuisce ulteriormente la crisi del Ceriale prendendosi la vetta grazie al 6-2 alla squadra di Mambrin.

Partita in ghiaccio per i verdi dopo mezz'ora, avanti di tre gol sui biancoblu di Mambrin. Da segnalare la tripletta di Falsini e la doppietta di Renda.

Si ferma la Sestrese, alla seconda sconfitta esterna consecutiva: il Ca de Rissi festeggia con il solito Garin e il gol di Erhahon nel finale di partita, determinante nel replicare al pareggio momentaneo di Galatolo.

Redazione

