Allerta arancione, chiuso lo stadio 'Ciccione': rinviata Imperia–Cairese

La chiusura dello stadio 'Nino Ciccione' e il rinvio della partita Imperia–Cairese è la misura principale adottata dal Comune a seguito dell’allerta arancione per temporali e piogge diffuse che sta interessando il Nord Ovest e in particolare il Ponente ligure. Come anticipato, il sindaco Claudio Scajola ha convocato una riunione plenaria del Centro Operativo Comunale, svoltasi nella Sala di Sicurezza ed Emergenza alla presenza di amministratori, dirigenti, tecnici e personale operativo.

Il COC, operativo senza sosta per tutta la durata dell’allerta, continua a monitorare l’evoluzione del maltempo: dalle 9 di ieri alle 11 di oggi sono stati registrati 70,20 mm di pioggia, con diversi picchi orari rilevanti. Ulteriori precipitazioni sono attese nel primo pomeriggio.

Sul territorio sono attivi i presidi della polizia locale e della Protezione civile, mentre il servizio di igiene urbana (De Vizia) sta effettuando verifiche su tombini e caditoie. È in corso anche il monitoraggio dei corsi d’acqua, recentemente interessati da interventi di pulizia approfondita.

Al momento non si registrano condizioni tali da richiedere ulteriori misure restrittive. Una nuova riunione del COC è prevista per le 17, con l’obiettivo di aggiornare il quadro previsionale. L’amministrazione comunale invita infine i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a rispettare le norme di auto-protezione.