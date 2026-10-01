Calciomercato | Due innesti per il Rocchetta: presentati Rivera e Bali

Doppio rinforzo per il Rocchetta Calcio, che ha ufficializzato due nuovi innesti per la stagione 2026/2027. Il club ha definito gli arrivi di Federico Rivera ed Enea Bali, entrambi destinati a rinforzare il centrocampo.
Rivera, classe 2000, porta con sé una buona esperienza maturata nel calcio dilettantistico savonese. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Plodio, Letimbro e Mallare, prima di approdare al Rocchetta.
Insieme a lui arriva anche Bali, classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Millesimo. Per il giovane centrocampista si tratta di una nuova opportunità per proseguire il proprio percorso nel calcio dei grandi.
Due operazioni con le quali il Rocchetta prosegue così il lavoro di allestimento della rosa in attesa del via del nuovo campionato.