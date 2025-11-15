 / Calcio

Calcio, Prima Categoria B. Anticipi ok per le squadre di casa, lo Speranza si ferma in casa del Voltri

Si ferma a tre la serie di vittorie dello Speranza.

La squadra rossoverde è stata infatti sconfitta dal Voltri 87' di mister Di Fede, bravo a trovare la rete decisiva a inizio ripresa con D'Alessandro. Un rammarico acuito per i savonesi dal rigore parato da Canciani pochi minuti più tardi.

Vittoria in rimonta (3-1) della Bolzanetese sull'Old Boys Rensen, con Fedri, Manca e Bei a replicare al vantaggio di Rusca.

Successo nel finale (2-0) per la Rabona sulla Dinamo Apparizione (Musso e Cannas i marcatori), mentre il Multedo ha calato il tris sullo Sciarbo & Cogo con Vignon, Bisio e Bellicchi.

Reti bianche, infine, tra Audace - Campomorone e Valsecca.

Redazione

