ALLERTA METEO ARANCIONE SU TUTTA LA LIGURIA. SARA' PIOGGIA DI RINVII NELLA DOMENICA CALCISTICA

E' stata emanata pochi istanti fa l'allerta meteo sulla Liguria per la giornata di domenica.

Domani il programma delle partite sarà infatti pesantemente condizionato, a causa del rinvio automatico con il livello arancione.

Nel ponente savonese scatterà l'allerta gialla dalle 6.00 alle 12.00, poi passerà ad arancione dalle 12.00 alle 18.00 e di nuovo gialla dalle 18.00 alle 22.00.

Nel centro-levante savonese è stata prolungata l'allerta gialla da oggi, 15 novembre fino a domani, domenica 16 novembre alle 12.00 e diventerà arancione fino alle 21.00, la gialla si concluderà alle 22.00

A seguire le disposizioni del Comitato Regionale Ligure, in attesa del comunicato ufficiale sull'intero parco rinvii.



Allerta “Arancione”

Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare dell’attività di base che devono essere disputate in zone interessate dal livello di allerta “Arancione” – qualora l’allerta cessasse nel corso del pomeriggio, va considerata rinviata d’ufficio, comunque, tutta l’attività pomeridiana;

Sono da intendersi, altresì, rinviate d’ufficio le gare dell’attività agonistica di S.G.S. e le gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di L.N.D. che sono programmate sugli impianti dei Comuni di seguito elencati, per i quali viene normalmente disposta la chiusura degli stessi in caso di allerta “Arancione”:

Ventimiglia (IM);

Dolceacqua (IM);

Camporosso (IM);

Ospedaletti (IM)

Sanremo (IM);

Taggia (IM);

Alassio (SV);

Albenga (SV);

Borghetto Santo Spirito (SV);

Ceriale (SV);

Loano (SV);

Pietra Ligure (SV);

Borgio Verezzi (SV);

Finale Ligure (SV);

Quiliano (SV);

Vado Ligure (SV);

Savona;

Mallare (SV);

Albissola Marina (SV);

Celle Ligure (SV);

Arenzano (GE);

Campo Sportivo “Torbella” di Genova;

Impianto “Maglietto” di Campomorone (GE)

Serra Riccò (GE);

Sori (GE)

Recco (GE);

Santa Margherita Ligure (GE);

Rapallo (GE);

Chiavari (GE);

Moconesi (GE);

Cicagna (Loc. Monleone) (GE);

Carasco (GE);

Lavagna (GE);

Sestri Levante (GE);

Casarza Ligure (GE);

Levanto (SP);

Beverino (SP);

Follo e Piana di Battolla (SP);

Ceparana (SP);

Arcola e Romito Magra (SP);

Palazzetto dello Sport sito in Via Roma di Riccò del Golfo (SP);

Santo Stefano di Magra (SP);

Vezzano Ligure (SP);

Ameglia (SP);

Lerici (SP);

Ponzano Magra (SP);

Sarzana (SP);

Castelnuovo Magra (SP).



Si ricorda ad ogni buon conto che le Società, qualora ritenessero, sulla base di valutazioni oggettive e dimostrabili, la sussistenza di condizioni tali da non consentire il raggiungimento in sicurezza dell’impianto ove è stata programmata una gara di qualsiasi manifestazione Regionale, Provinciale o Distrettuale, hanno comunque la possibilità di richiedere la sussistenza delle cause di forza maggiore, la cui declaratoria spetta in prima istanza al Giudice Sportivo e il cui procedimento deve essere istruito con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.