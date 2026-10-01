Calciomercato | Vado. Ufficiale l'ingaggio di Matteo Viti

La nota rossoblu:
Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo a titolo definitivo di Matteo Viti, difensore centrale classe 2005 reduce dall’avventura con la maglia dell’Imperia nel girone A di Serie D.
Originario di Recanati, Matteo cresce nel settore giovanile del Perugia, club con il quale colleziona anche diverse presenze con la Prima Squadra nel girone B di Serie C.
Centrale di piede destro, alto 1,92 m, prima di indossare la maglia dell’Imperia, ha anche militato tra le fila della Primavera del Monza e della Prima Squadra della Pro Patria.