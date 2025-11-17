Vela Weekend di lavoro per la direzione tecnica della I° Zona

La Direzione Tecnica Zonale (DTZ) del Comitato I° Zona FIV ha concluso un weekend ricco di iniziative formative e strategiche, dimostrando il proprio impegno costante a supporto degli atleti e dei Circoli del territorio.



Le attività, svoltesi tra il 15 e il 16 novembre, hanno coperto diversi ambiti cruciali per lo sviluppo dello sport velico, dalla tecnica in acqua alla preparazione fisica, fino alla tattica di regata nelle classi d'altura.



Il primo evento ha visto 14 atleti della classe ILCA riunirsi a Sestri Ponente per un raduno tecnico di alto livello. Sotto la guida del Tecnico Federale Matteo Raveglia e con il coordinamento del DTZ Marco Iazzetta, i partecipanti hanno beneficiato di sessioni di analisi strategica avanzata, supportate da riprese effettuate con droni che hanno offerto prospettive uniche per il miglioramento delle performance.



La seconda attività si è concentrata sulla preparazione fisica presso la palestra del comprensorio scolastico Pertini, dove è stato finalizzato il materiale didattico per la sezione "Academy Club";. Il team, composto da Marco Iazzetta, Claudio Scotton, Lupo Bigatti e Gabriella Gallo, ha completato l'editing dei video, creando un corso completo che sarà reso disponibile online. Questo materiale confluirà anche in un corso intitolato "Tecnica, tattica e strategia per lo

sport della vela" previsto per il primo semestre del 2026 e rivolto ad atleti, istruttori, allenatori e dirigenti tesserati presso gli Affiliati del Comitato I° Zona FIV.



Il terzo appuntamento si è svolto durante il Campionato Invernale di Altura, durante il quale Andrea Boscolo ha condotto due apprezzati seminari sulla tattica di regata. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse abbiano impedito lo svolgimento delle regate, l'evento formativo è stato arricchito dagli interventi degli International Race Officials Fabio Barrasso sulle procedure di partenza e Gianluca Brambati sui rating ORC. "Stiamo chiudendo un anno di grande lavoro, ma siamo già pronti a ripartire con nuove energie nel 2026 - ha dichiarato Marco Iazzetta, Direttore Tecnico Zonale - Il nostro obiettivo è evolvere verso un servizio'one-to-one'; sempre più personalizzato, rispondendo direttamente alle necessità specifiche dei singoli Circoli, affiancando questa attività a percorsi formativi online accessibili a tutti".



Claudio Scotton, Referente per la Preparazione Fisica, ha aggiunto: "La finalizzazione del materiale per l'Academy Club rappresenta un passo fondamentale. Offriremo strumenti concreti e professionali per la crescita fisica degli atleti, un pilastro essenziale per competere ai massimi livelli".



"Il nostro impegno continua anche verso i giovani - ha concluso Andrea Boscolo, Referente A.C.A.D.E.M.Y- Sulla scia dell'ottimo terzo posto al Campionato delle Zone, lanceremo un progetto dedicato agli under 25 sui monotipi, per garantire continuità e un percorso di crescita agonistica di alto profilo".



La Direzione Tecnica Zonale (DTZ) è un organo del Comitato I° Zona FIV composto da tecnici esperti al servizio dei Circoli Velici affiliati. La sua missione è fornire supporto tecnico e formativo su richiesta, operando in piena sinergia con i club per promuovere lo sviluppo e l'eccellenza dello sport della vela sul territorio, nel rispetto della loro autonomia.